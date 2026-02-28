Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Messi có vinh dự đặc biệt như Ronaldo

Sự kiện: Lionel Messi Cristiano Ronaldo

(NLĐO) - Lionel Messi đứng trước vinh dự đặc biệt được Tổng thống Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng

Chỉ ít tháng sau khi Cristiano Ronaldo có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, Messi nhiều khả năng sẽ nối bước đại kình địch khi cùng Inter Miami được mời tới trung tâm quyền lực nhất nước Mỹ để tôn vinh chức vô địch MLS Cup.

Theo kế hoạch, đội bóng đại diện bang Florida sẽ tới Nhà Trắng vào ngày 5-3. Nguồn tin từ báo chí Mỹ dẫn lời một quan chức Nhà Trắng xác nhận kế hoạch đón tiếp Inter Miami đã được thông qua.

Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, Messi cùng các đồng đội tại Inter Miami đã đánh bại Vancouver Whitecaps với tỉ số 3-1 trên sân Chase, qua đó giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên kể từ khi tham gia giải đấu năm 2020.

Lionel Messi và câu lạc bộ Inter Miami đã được mời đến Nhà Trắng

Lionel Messi và câu lạc bộ Inter Miami đã được mời đến Nhà Trắng

Theo thông lệ tại Mỹ, đội vô địch các giải thể thao lớn sẽ được mời đến Nhà Trắng. Năm 2024, Columbus Crew là CLB MLS gần nhất thực hiện chuyến thăm này.

Dù vậy, việc Lionel Messi có trực tiếp tham dự hay không vẫn chưa rõ. Đại diện của siêu sao người Argentina chưa đưa ra phản hồi chính thức. 

Lịch thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng đến quyết định của Messi khi Inter Miami sẽ đối đầu D.C. United tại Baltimore chỉ 2 ngày sau chuyến thăm, địa điểm cách Nhà Trắng khoảng 85 km.

Nếu góp mặt, Messi sẽ tái hiện hành trình đặc biệt mà Cristiano Ronaldo từng trải qua. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gặp Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm ngoái trong khuôn khổ một buổi tiệc trang trọng tại Nhà Trắng.

Sự kiện diễn ra cùng ngày Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman tới thăm Phòng Bầu dục, cho thấy mức độ quan trọng của buổi tiếp đón.

Cựu danh thủ David Beckham, chủ sở hữu Inter Miami, cũng từng có vinh dự tương tự. Ông góp mặt trong chuyến thăm Nhà Trắng năm 2011 khi cùng LA Galaxy vô địch MLS Cup, một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Gia nhập Inter Miami năm 2023 sau khi rời PSG, tiền đạo 39 tuổi nhanh chóng tạo dấu ấn đậm nét. Anh đã ra sân 89 trận, ghi 77 bàn và đóng góp 44 pha kiến tạo, tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Messi có thể gặp Tổng thống Donald Trump, như Cristiano Ronaldo hồi tháng 11 năm ngoái.

Messi có thể gặp Tổng thống Donald Trump, như Cristiano Ronaldo hồi tháng 11 năm ngoái.

Messi bị an ninh gián tiếp "quật ngã" sau chiến thắng của Inter Miami
Messi bị an ninh gián tiếp "quật ngã" sau chiến thắng của Inter Miami

(NLĐO) - Các cổ động viên tràn xuống sân tại Puerto Rico và vô tình khiến Messi bị quật ngã trên sân bởi đội ngũ an ninh.

Bấm xem >>

Theo Đăng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/02/2026 16:17 PM (GMT+7)
