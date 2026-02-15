Mỹ nhân đón Tết cùng pickleball: Thảo Uyên muốn nâng cúp, Thu An "ăn ngủ" trên sân

🎉 MC thể thao Thảo Uyên muốn lần đầu nâng cúp pickleball

Ngoài vai trò quen thuộc là người dẫn chương trình (MC) ở các giải đấu thể thao, Thảo Uyên cũng là một mỹ nhân đam mê tập luyện, chơi tốt nhiều môn thể thao khác nhau. Cô nàng này có nhiều năm tập gym, bơi, pilates và mới nhất, cô đã tập luyện pickleball được hơn nửa năm.

Thảo Uyên tập luyện nhiều môn thể thao

“Pickleball giúp tôi giảm cân nhanh, tăng cường sự linh hoạt, di chuyển tốt và đặt biệt đây là môn có tính kết nối tốt, mở rộng mối quan hệ tốt. Dường như từ khi chơi Pickleball thì bạn bè của tôi được mở rộng hơn hẳn, chơi thể thao về ngủ ngon hơn, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, Thảo Uyên nhận xét.

Trở về quê nhà Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đón Tết cùng gia đình, nữ MC xinh đẹp tiết lộ bản thân đã chuẩn bị kế hoạch cho một cái Tết đặc biệt.

“Năm nay, tôi dự kiến sẽ chơi thể thao xuyên Tết. Hội bạn đánh pickleball của tôi đã có kế hoạch sẽ đánh xuyên Tết, vừa khăng khít tình bạn, vừa vui mà lại còn khoẻ. Thay vì mọi năm sẽ hay rủ nhau tập trung ăn uống thì năm nay kéo nhau ra sân đánh pickleball để đốt calo”.

Thảo Uyên đặt mục tiêu nâng cúp pickleball trong năm 2026

“Cá nhân tôi thấy Tết là thời điểm cơ thể nạp nhiều tinh bột, đường hay bia rượu nên nếu bỏ tập luyện thì thời gian sau Tết sẽ khá vất vả cho việc quay trở lại và cũng mất nhiều thời gian hơn. Vì vậy vài năm trở lại đây, tôi vẫn cân bằng việc ăn tết vui vẻ và vẫn đều đặn tập luyện thể dục thể thao để dù có nạp bánh chưng, bánh tét đều đặn các ngày Tết nhưng vẫn không lo bị tăng cân”.

“Tết thì các phòng tập đa số sẽ đóng cửa nên tôi lựa chọn tập các bài đơn giản chủ yếu là cardio để giảm mỡ và gần đây là pickleball, cũng là cách để cơ thể không bị nguội trong thời gian nghỉ Tết”, Thảo Uyên nói.

Nữ MC xinh đẹp chơi pickleball được khoảng 7 tháng

Chia sẻ mục tiêu năm mới, Thảo Uyên quyết tâm có lần đầu nâng cúp tại giải đấu pickleball. Cô nàng cho biết đến nay, thành tích tốt nhất của cô chỉ mới lọt vào top 8. Người đẹp chi biết bản thân sẽ dành nhiều thời gian để luyện tập hơn để vừa nâng cao trình độ, vừa có một sức khỏe tốt và tinh thần rạng rỡ cho công việc.

🧑‍🤝‍🧑 Siêu mẫu cao 1m76 Lê Thu An chúc Tết trên sân

Cũng giống như Thảo Uyên, siêu mẫu châu Á sở hữu chiều cao 1m76 Lê Thu An cũng đã có kế hoạch để chơi pickleball xuyên Tết.

Thu An ra sân pickleball với bạn bè trong những ngày đầu năm mới

“Thường những năm trước, tôi thường trải thảm tập yoga tại nhà trong dịp Tết. Tập để giữ cơ thể không quá ì ạch. Năm nay, hội bạn bè của tôi đã rủ rê, lại có người sở hữu sân pickleball nên chúng tôi đã hẹn nhau chơi pickleball trong những ngày nghỉ Tết. Vì vậy mà tôi sẽ mang vợt về nhà”.

“Tôi nghĩ Tết mà mang vợt ra sân, vừa chúc Tết nhau vừa kết hợp vận động chăm sóc sức khỏe thì quá vui. Việc biến tập luyện thể thao trở thành một cuộc hẹn vui vẻ mang lại nhiều năng lượng, giúp việc tập luyện cũng trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn và mang đến không khí Tết năng động”, siêu mẫu này cho biết.

Siêu mẫu cao 1m76 cảm thấy thú vị khi vừa chúc Tết vừa tập luyện thể thao

Người đẹp quê Lâm Đồng nhận định đối với những người yêu thể thao và thường xuyên thi đấu, việc ăn uống trong ngày Tết cần phải chú ý vì có rất nhiều món ăn, đồ uống dễ dẫn đến việc tăng cân khó kiểm soát.

Mặc dù đã giành nhiều danh hiệu cũng như chức vô địch pickleball, Thu An chia sẻ bản thân sẽ tập luyện bài bản hơn nữa để cải thiện phong độ, trình độ đồng thời tham gia những giải đấu uy tín với mục tiêu đạt thứ hạng cao.

Thu An có nhiều thành tích ở bộ môn pickleball nhờ nền tảng thể thao vững chắc

“Trong năm vừa qua, thể thao đã thay đổi tôi rất nhiều. Không chỉ giúp cải thiện vóc dáng và sức khỏe mà còn khiến tôi ý thức rõ hơn về việc chăm sóc cơ thể. Chính vì vậy, thể thao với tôi không đơn thuần là tập luyện hay thi đấu, mà là một phần thiết yếu của cuộc sống, giúp cơ thể phục hồi, duy trì sự cân bằng và mang lại sự tự tin để tôi tiếp tục theo đuổi các mục tiêu dài hạn”.

“Nếu Yoga là môn thể thao giúp tôi sống chậm lại, chiêm nghiệm rõ hơn về cuộc sống, tư duy và chữa lành tâm hồn thì Pickleball lại là nơi để tôi kết nối cảm xúc, giải tỏa năng lượng và tìm thấy niềm vui trong thi đấu. Hai môn thể thao với hai màu sắc khác nhau, nhưng cùng giúp tôi cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần và trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại”, Thu An bộc bạch.