Siêu mẫu Lê Thu An thắng 15-0 vô địch pickleball, Phương Liên khoe dáng nóng bỏng

🏆 Siêu mẫu Lê Thu An vô địch với chiến thắng 15-0

Trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu châu Á Lê Thu An vừa khoe việc bản thân đã giành được chức vô địch nội dung đôi nam nữ tại giải đấu All Star Pickleball 2025 tổ chức tại TP.HCM vào cuối tuần vừa qua. Đây là giải đấu quy tụ đông đảo dàn hoa hậu, á hậu, siêu mẫu, nam vương cùng nhiều người nổi tiếng tham dự.

Thu An và đồng đội giành chức vô địch sau khi thắng 15-0 ở trận chung kết

Đặc biệt ở trận chung kết, siêu mẫu xinh đẹp cùng đồng đội của mình là siêu mẫu Hữu Long đã giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 15-0 dù trước đó đã trải qua một trận bán kết rất kịch tính.

“Trận đấu khó khăn nhất giải với chúng tôi là trận bán kết khi liên tục bị đối thủ dẫn trước. Ở thời điểm cuối trận khi bị dẫn 13-14, chúng tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, cứu thành công match point để ngược dòng thắng 15-14. Sau trận đấu này, tôi và đồng đội giải tỏa được áp lực tâm lý nên thi đấu khá thoải mái ở trận chung kết và có được chiến thắng 15-0. Tôi cũng bất ngờ về kết quả này”, Thu An chia sẻ.

Cô có màn ngược dòng đầy kịch tính tại bán kết

Siêu mẫu cao 1m76 được biết đến với nền tảng thể thao đáng nể, trong đó có nhiều năm liền tập yoga. Sau chưa đầy 1 năm đến với pickleball, Thu An đã có cho mình một số danh hiệu ở nhiều giải đấu. Sau All Star Pickleball, Thu An cho biết cô sẽ tích cực tập luyện để tham dự Pickleball VTV Cup 2025 diễn ra cuối tháng 12 tại TP.HCM.

🔥 Phương Liên “đốt mắt” với thân hình nóng bỏng

Cũng trong dịp cuối tuần vừa qua, người đẹp thể thao Phương Liên đã tham dự một giải đấu mang tên Christmas Pickleball Tournament 2025 cũng được tổ chức tại TP.HCM. Bên cạnh việc giành ngôi á quân ở nội dung đôi nam nữ, hot girl đã có hơn 1 năm chơi pickleball này còn “đốt mắt” với trang phục khoe thân hình nóng bỏng.

Phương Liên "đốt mắt" trên sân, giành ngôi á quân chung cuộc

Ngoài pickleball, Phương Liên duy trì vóc dáng chuẩn mực nhờ nhiều năm liền tập gym cũng như chơi nhiều môn thể thao khác như cầu lông, bơi, cưỡi ngựa, bắn cung…Người đẹp tiết lộ hiện tại cô dành hầu hết thời gian để tập luyện pickleball và chỉ thỉnh thoảng chơi các môn thể thao khác.