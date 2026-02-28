Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - HAGL: Đình Bắc sát cánh Quang Hải, Văn Hậu (V-League)

Tâm điểm dàn sao U23 Việt Nam

Bên cạnh dàn ngoại binh và tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia, tâm điểm của trận đại chiến này là những nhân tố từng làm nên thành công của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm gồm tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CAHN) và thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL).

Trong khi Trung Kiên vẫn trở thành sự lựa chọn số 1 cho vị trí "người gác đền" HAGL, Đình Bắc phải cạnh tranh quyết liệt suất đá chính ở CAHN. Tất nhiên, không loại trừ khả năng HLV Mano Polking sẽ trao cơ hội cho "Vua phá lưới U23 châu Á" ra sân ngay từ đầu.

Đội khách đang có phong độ tốt

HAGL đang có tinh thần tốt sau 2 chiến thắng gần nhất. Đại diện phố Núi có chiến thắng quan trọng trước đội cạnh tranh suất trụ hạng là Đà Nẵng trước khi bất ngờ vượt qua ứng viên vô địch Ninh Bình ngay trên sân đối thủ. 6 điểm quý giá này giúp HAGL nhảy lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng chỉ sau 2 vòng.