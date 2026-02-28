Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Việt Nam: Chủ nhà gỡ hòa cực nhanh (Futsal Đông Nam Á)

18h30, 28/2 | Futsal nữ Thái Lan 0 - 1 Futsal nữ Việt Nam (H1: 0-1) Thông tin trước trận Futsal nữ Thái Lan vs Futsal nữ Việt Nam Futsal nữ Việt Nam Điểm Darika Peanpailun Paerploy Huajaipetch Nattamon Artkla Sasiprapha Suksen Arriya Saetoen Điểm Ngô Nguyễn Thùy Linh Trần Thị Thu Xuân Trần Nguyệt Vi Trần Thị Thùy Trang Biện Thị Hằng Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Futsal nữ Thái Lan Futsal nữ Thái Lan Futsal nữ Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Arktla 16'14'' Xem video Xem video 18'15'' Thu Xuân Tình huống nổi bật 11'03'’ Cứu thua tốt! Thái Lan chơi bài tiền đạo làm tường cho tiền vệ băng xuống nhưng Thùy Linh đã thắng trong pha 1 đấu 1. 11'15’ Cắt bóng tốt! Thùy Trang chống bóng bổng tốt với cú đánh đầu phá bóng qua đó cắt được đợt tấn công của Thái Lan. 13'15'’ Bắt bóng tốt! Thùy Linh băng ra bắt bóng tốt trước khi bóng tới với cầu thủ Thái Lan trong pha phản công. 14'44'’ Nguy hiểm! Xem video Việt Nam để mất bóng và cầu thủ Thái Lan dứt điểm ngay nhưng bóng đi ra ngoài. 15'40'’ Suýt có bàn thắng! Thủ môn của Thái Lan đã phải rất vất vả mới có thể cứu thua sau cú sút hay của Biện Hằng. 16'14'’ VÀ...OOOO!! THÁI LAN 1-1 VIỆT NAM! Xem video Số 4 chọc khe hay và số 11 của Thái Lan Arktla đã dứt điểm thay để gỡ hòa cho Thái Lan. 18'15'’ VÀ...OOO!!! THÁI LAN 0-1 VIỆT NAM! Xem video Biện Hằng đi bóng và sút chéo góc bên phải. Bóng đi căng khiến thủ môn Thái Lan phải đẩy bóng ra. Thu Xuân có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới đối thủ. 19'00'’ Sút xa tốt! Xem video Nguyệt Vi đoạt bóng và dốc lên rồi dứt điểm. Bóng đi căng nhưng thủ môn của Thái Lan đã cứu thua thành công. 20'00'’ Trận đấu bắt đầu! Việt Nam giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Darika Peanpailun, Paerploy Huajaipetch, Nattamon Artkla, Sasiprapha Suksen, Arriya Saetoen Ngô Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Thu Xuân, Trần Nguyệt Vi, Trần Thị Thùy Trang, Biện Thị Hằng

Thách thức dành cho ĐT futsal nữ Việt Nam

Thái Lan quyết làm mọi cách để trở lại vị thế số 1 khu vực ở giải nữ futsal Đông Nam Á 2026 sau thất bại ở SEA Games 33. Đội bóng "Xứ chùa Vàng" thể hiện sức mạnh với 2 thắng lợi thuyết phục trước Indonesia (3-0) và Malaysia (8-0) để đoạt tấm vé bán kết cùng ngôi đầu bảng A.

Bên cạnh yếu tố sân nhà, Thái Lan phần nào hưởng lợi lớn khi Thùy Trang và đồng đội phải căng mình ở cả 3 lượt trận vòng bảng khiến thể lực bị hao mòn trong từng trận đấu với Australia, Philippines và Myanmar. Tất nhiên, bài toán thể lực là 1 trong những vấn đề mà HLV Nguyễn Đình Hoàng đã đặt ra trước giờ khai cuộc. Ông sẽ tiếp tục có những điều chỉnh để các học trò đảm bảo thể lực cho cuộc đối đầu với Thái Lan.

Trông chờ "mưa" bàn thắng xuất hiện

ĐT futsal nữ Việt Nam trải qua hành trình không hề dễ dàng để đoạt vé đến bán kết. Đoàn quân HLV Nguyễn Đình Hoàng để thua Australia, nhưng vẫn giành vé đi tiếp khi có những chiến thắng trước Philippines và Myanmar.

Có những điểm mà ĐT futsal nữ Việt Nam cần cải thiện. Một trong số đó là khâu tận dụng cơ hội. Số lượng bàn thắng mà Thùy Trang và các đồng đội ghi được đáng lẽ phải lớn hơn con số 7 hiện tại.

Nhìn sang Thái Lan, đội bóng này rơi vào bảng đấu không quá khó khi chỉ đối đầu Indonesia và Malaysia. Nhờ vậy, họ tiết kiệm được sức lực để bước tới ngày chạm mặt ĐT futsal nữ Việt Nam. Tất nhiên đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn tạo ra khác biệt khi ghi được tới 11 bàn thắng.

Với tình hình như vậy, người hâm mộ trông đợi 2 đội sẽ tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở cuộc đấu tới. Trong 5 lần đôi bên gặp nhau trước đây, không có trận đấu nào kết thúc với số bàn thắng ít hơn 3 bàn/trận.