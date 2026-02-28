Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Việt Nam: Chủ nhà gỡ hòa cực nhanh (Futsal Đông Nam Á)
(Bán kết futsal nữ Đông Nam Á 2026) ĐT futsal nữ Việt Nam nhanh chóng mất lợi thế dẫn trước.
18h30, 28/2 |
Điểm
Darika Peanpailun
Paerploy Huajaipetch
Nattamon Artkla
Sasiprapha Suksen
Arriya Saetoen
Điểm
Ngô Nguyễn Thùy Linh
Trần Thị Thu Xuân
Trần Nguyệt Vi
Trần Thị Thùy Trang
Biện Thị Hằng
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
11'03'’
Cứu thua tốt!
Thái Lan chơi bài tiền đạo làm tường cho tiền vệ băng xuống nhưng Thùy Linh đã thắng trong pha 1 đấu 1.
11'15’
Cắt bóng tốt!
Thùy Trang chống bóng bổng tốt với cú đánh đầu phá bóng qua đó cắt được đợt tấn công của Thái Lan.
13'15'’
Bắt bóng tốt!
Thùy Linh băng ra bắt bóng tốt trước khi bóng tới với cầu thủ Thái Lan trong pha phản công.
14'44'’
Nguy hiểm!
Việt Nam để mất bóng và cầu thủ Thái Lan dứt điểm ngay nhưng bóng đi ra ngoài.
15'40'’
Suýt có bàn thắng!
Thủ môn của Thái Lan đã phải rất vất vả mới có thể cứu thua sau cú sút hay của Biện Hằng.
16'14'’
VÀ...OOOO!! THÁI LAN 1-1 VIỆT NAM!
Số 4 chọc khe hay và số 11 của Thái Lan Arktla đã dứt điểm thay để gỡ hòa cho Thái Lan.
18'15'’
VÀ...OOO!!! THÁI LAN 0-1 VIỆT NAM!
Biện Hằng đi bóng và sút chéo góc bên phải. Bóng đi căng khiến thủ môn Thái Lan phải đẩy bóng ra. Thu Xuân có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới đối thủ.
19'00'’
Sút xa tốt!
Nguyệt Vi đoạt bóng và dốc lên rồi dứt điểm. Bóng đi căng nhưng thủ môn của Thái Lan đã cứu thua thành công.
20'00'’
Trận đấu bắt đầu!
Việt Nam giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thách thức dành cho ĐT futsal nữ Việt Nam
Thái Lan quyết làm mọi cách để trở lại vị thế số 1 khu vực ở giải nữ futsal Đông Nam Á 2026 sau thất bại ở SEA Games 33. Đội bóng "Xứ chùa Vàng" thể hiện sức mạnh với 2 thắng lợi thuyết phục trước Indonesia (3-0) và Malaysia (8-0) để đoạt tấm vé bán kết cùng ngôi đầu bảng A.
Bên cạnh yếu tố sân nhà, Thái Lan phần nào hưởng lợi lớn khi Thùy Trang và đồng đội phải căng mình ở cả 3 lượt trận vòng bảng khiến thể lực bị hao mòn trong từng trận đấu với Australia, Philippines và Myanmar. Tất nhiên, bài toán thể lực là 1 trong những vấn đề mà HLV Nguyễn Đình Hoàng đã đặt ra trước giờ khai cuộc. Ông sẽ tiếp tục có những điều chỉnh để các học trò đảm bảo thể lực cho cuộc đối đầu với Thái Lan.
Trông chờ "mưa" bàn thắng xuất hiện
ĐT futsal nữ Việt Nam trải qua hành trình không hề dễ dàng để đoạt vé đến bán kết. Đoàn quân HLV Nguyễn Đình Hoàng để thua Australia, nhưng vẫn giành vé đi tiếp khi có những chiến thắng trước Philippines và Myanmar.
Có những điểm mà ĐT futsal nữ Việt Nam cần cải thiện. Một trong số đó là khâu tận dụng cơ hội. Số lượng bàn thắng mà Thùy Trang và các đồng đội ghi được đáng lẽ phải lớn hơn con số 7 hiện tại.
Nhìn sang Thái Lan, đội bóng này rơi vào bảng đấu không quá khó khi chỉ đối đầu Indonesia và Malaysia. Nhờ vậy, họ tiết kiệm được sức lực để bước tới ngày chạm mặt ĐT futsal nữ Việt Nam. Tất nhiên đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn tạo ra khác biệt khi ghi được tới 11 bàn thắng.
Với tình hình như vậy, người hâm mộ trông đợi 2 đội sẽ tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở cuộc đấu tới. Trong 5 lần đôi bên gặp nhau trước đây, không có trận đấu nào kết thúc với số bàn thắng ít hơn 3 bàn/trận.
(Chung kết futsal nữ SEA Games 33) ĐT futsal nữ Việt Nam chơi áp đảo Indonesia để đoạt tấm HCV xứng đáng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/02/2026 13:21 PM (GMT+7)