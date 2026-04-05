Nữ hoàng boxing VN đăng "ảnh nóng" ngày đặc biệt, Gấm Kami gợi cảm bên bàn bi-a

😎 Nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Tâm đăng ảnh cá tính mừng sinh nhật

Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Thị Tâm đã đăng tải bộ ảnh để đón chào sinh nhật tuổi 32 của mình. Nữ võ sĩ boxing danh tiếng gây bất ngờ cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ với những hình ảnh đầy cá tính, không kém phần nóng bỏng khác xa hình tượng võ sĩ ngày thường.

Bộ ảnh cá tính mừng sinh nhật của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm

Dưới bài đăng của cô, bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật, đã có không ít lời khen dành cho hình ảnh mới mẻ của nữ võ sĩ sinh năm 1994. Các fan nhận xét cô không khác gì người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Thậm chí có người còn gợi ý cô thử sức thi hoa hậu.

Nguyễn Thị Tâm hiện là tay đấm chủ lực của đội tuyển boxing Việt Nam ở hạng cân 48-50kg. Nữ võ sĩ quê Hà Nội được ví von là “nữ hoàng” khi sở hữu bảng thành tích đồ sộ, nổi bật là á quân thế giới 2023, HCĐ ASIAD 2018, vô địch châu Á 2017, vô địch giải boxing các ngôi sao châu Á – Âu 2019, 2 HCV SEA Games 2019 và 2022 cũng như giành suất dự Olympic 2020. Cô là nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên vào chung kết giải vô địch thế giới cũng như từng đứng số 1 thế giới hạng ruồi boxing nghiệp dư nữ.

🔥 Hot girl Gấm Kami nóng bỏng bên bàn bi-a sau giải đấu thành công

Mới đây, nữ cơ thủ nổi tiếng Gấm Kami (tên thật Ma Thị Hồng Gấm) đã “đốt mắt” người hâm mộ bằng một bộ ảnh khá nóng bỏng. Bộ ảnh được nữ hot girl có hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội thực hiện sau khi trở về từ giải vô địch các CLB quốc gia 2026 tại Bắc Ninh. Ở giải đấu này, Gấm Kami lọt vào top 16 của giải, qua đó có suất tham dự vòng chung kết quốc gia vào tháng 6 năm nay.

Gấm Kami "đốt mắt" bên bàn bi-a

Nữ cơ thủ người dân tộc Tày được biết đến rộng rãi với những clip vui nhộn, mang đậm tính giải trí với các chủ đề liên quan đến bi-a và thể thao. Những năm gần đây, Gấm Kami dần thoát khỏi cái mác “hot girl bi-a tik tok” để trở thành một cơ thủ chuyên nghiệp và có màn trình diễn ấn tượng ở một số giải đấu lớn. Tại giải quốc gia, Gấm Kami cũng thường xuyên tiến sâu vào vòng knock-out.