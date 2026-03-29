Hot girl Anh Thơ chưa giải nghệ, tới tận nhà "Qủy lùn" Hồng Sơn thách đấu vật

Trong bức tranh đa màu sắc của vật cổ truyền Việt Nam, cái tên Anh Thơ và Đào Hồng Sơn nổi lên như một “cặp bài trùng” đặc biệt, họ vừa thi đấu, vừa trở thành hiện tượng mạng với sức lan tỏa đáng kinh ngạc.

Anh Thơ (áo đen bên phải) tới tận nhà tặng quà Hồng Sơn, sau đó hot girl vật tới sới An Thái đánh bại trai làng

Từ sới vật đến “sân khấu triệu view”

Không còn bó hẹp trong những hội làng truyền thống, Anh Thơ và Hồng Sơn đã bước ra không gian mạng, tự dàn dựng các clip mang màu sắc giải trí, thu hút hàng triệu lượt xem. Sự tung hứng duyên dáng, gần gũi giúp họ kéo khán giả trẻ đến gần hơn với môn vật cổ truyền vốn bị xem là kén người xem.

Chính vì thế, thông tin Anh Thơ từng nghĩ tới chuyện giải nghệ đã khiến không ít người tiếc nuối. Nhưng thực tế mới nhất cho thấy, “hot girl sới vật” vẫn chưa dừng lại.

Trên trang cá nhân, Hồng Sơn đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc Anh Thơ bất ngờ tới tận nhà, mang theo quà nhỏ và… rủ rê anh đi đấu vật. Tình huống vừa đời thường vừa hài hước nhanh chóng gây bão mạng, đúng với “thương hiệu” nội dung mà bộ đôi này theo đuổi.

Dù có chút “khó xử” từ phía gia đình (vợ ngăn cấm đi vật với nữ giới), Hồng Sơn vẫn quyết định đồng hành cùng Anh Thơ đến hội làng An Thái (Đình Công Đồng) ngày 28/3.

Trên sới vật sân cỏ truyền thống, Anh Thơ bước vào trận đấu thực sự khi nhận lời thách đấu một trai làng An Thái. Hồng Sơn lúc này đóng vai trò trọng tài, còn khán giả vây kín xung quanh.

Đối thủ của cô cho thấy kỹ thuật tốt, thi đấu “ăn miếng trả miếng” và tạo ra không ít khó khăn, dù thể hình có phần lép vế. Trận đấu diễn ra giằng co, buộc Anh Thơ phải xoay xở trong thời gian dài trước khi tung đòn quyết định, bốc chân đối thủ để giành chiến thắng.

Nội dung giải trí tiếp tục lan tỏa

Đoạn clip sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều. Không ít người thích thú với màn thi đấu và sự trở lại của Anh Thơ, cho rằng đây là cách hay để vật cổ truyền đến gần hơn với khán giả trẻ.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng việc nam nữ đấu vật trên sới làng cần rõ ràng, chặt chẽ hơn để tránh gây tranh cãi không đáng có.

Dù vậy, sức hút của Anh Thơ và Đào Hồng Sơn là điều dễ thấy. Từ những clip vui trên mạng đến sới vật ngoài đời, họ đang khiến nhiều người chú ý hơn đến môn vật cổ truyền. Câu chuyện lần này cũng cho thấy Anh Thơ vẫn còn muốn thi đấu, còn khán giả thì vẫn sẵn sàng theo dõi.