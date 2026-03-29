Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

aryna-vs-coco
Miami Open
Aryna Sabalenka 0
Coco Gauff 0
kristina-vs-mary
Credit One Charleston Open
Kristina Mladenovic -
Mary Stoiana -
jiri-vs-jannik
Miami Open
Jiri Lehecka -
Jannik Sinner -
donna-vs-sachia
Credit One Charleston Open
Donna Vekic 2
Sachia Vickery 0

Hot girl Anh Thơ chưa giải nghệ, tới tận nhà "Qủy lùn" Hồng Sơn thách đấu vật

Sự kiện: Vật cổ truyền - Người đẹp sới vật

(Tin thể thao, tin đấu vật) Anh Thơ bất ngờ tới nhà Đào Hồng Sơn rủ đấu vật, rồi ra hội làng An Thái thi đấu và thắng trai làng, tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong bức tranh đa màu sắc của vật cổ truyền Việt Nam, cái tên Anh Thơ và Đào Hồng Sơn nổi lên như một “cặp bài trùng” đặc biệt, họ vừa thi đấu, vừa trở thành hiện tượng mạng với sức lan tỏa đáng kinh ngạc.

Anh Thơ (áo đen bên phải) tới tận nhà tặng quà Hồng Sơn, sau đó hot girl vật tới sới An Thái đánh bại trai làng

Anh Thơ (áo đen bên phải) tới tận nhà tặng quà Hồng Sơn, sau đó hot girl vật tới sới An Thái đánh bại trai làng

Từ sới vật đến “sân khấu triệu view”

Không còn bó hẹp trong những hội làng truyền thống, Anh Thơ và Hồng Sơn đã bước ra không gian mạng, tự dàn dựng các clip mang màu sắc giải trí, thu hút hàng triệu lượt xem. Sự tung hứng duyên dáng, gần gũi giúp họ kéo khán giả trẻ đến gần hơn với môn vật cổ truyền vốn bị xem là kén người xem.

Chính vì thế, thông tin Anh Thơ từng nghĩ tới chuyện giải nghệ đã khiến không ít người tiếc nuối. Nhưng thực tế mới nhất cho thấy, “hot girl sới vật” vẫn chưa dừng lại.

Trên trang cá nhân, Hồng Sơn đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc Anh Thơ bất ngờ tới tận nhà, mang theo quà nhỏ và… rủ rê anh đi đấu vật. Tình huống vừa đời thường vừa hài hước nhanh chóng gây bão mạng, đúng với “thương hiệu” nội dung mà bộ đôi này theo đuổi.

Dù có chút “khó xử” từ phía gia đình (vợ ngăn cấm đi vật với nữ giới), Hồng Sơn vẫn quyết định đồng hành cùng Anh Thơ đến hội làng An Thái (Đình Công Đồng) ngày 28/3.

Trên sới vật sân cỏ truyền thống, Anh Thơ bước vào trận đấu thực sự khi nhận lời thách đấu một trai làng An Thái. Hồng Sơn lúc này đóng vai trò trọng tài, còn khán giả vây kín xung quanh.

Đối thủ của cô cho thấy kỹ thuật tốt, thi đấu “ăn miếng trả miếng” và tạo ra không ít khó khăn, dù thể hình có phần lép vế. Trận đấu diễn ra giằng co, buộc Anh Thơ phải xoay xở trong thời gian dài trước khi tung đòn quyết định, bốc chân đối thủ để giành chiến thắng.

Nội dung giải trí tiếp tục lan tỏa

Đoạn clip sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều. Không ít người thích thú với màn thi đấu và sự trở lại của Anh Thơ, cho rằng đây là cách hay để vật cổ truyền đến gần hơn với khán giả trẻ.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng việc nam nữ đấu vật trên sới làng cần rõ ràng, chặt chẽ hơn để tránh gây tranh cãi không đáng có.

Dù vậy, sức hút của Anh Thơ và Đào Hồng Sơn là điều dễ thấy. Từ những clip vui trên mạng đến sới vật ngoài đời, họ đang khiến nhiều người chú ý hơn đến môn vật cổ truyền. Câu chuyện lần này cũng cho thấy Anh Thơ vẫn còn muốn thi đấu, còn khán giả thì vẫn sẵn sàng theo dõi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/03/2026 22:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Vật cổ truyền - Người đẹp sới vật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN