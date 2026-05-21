Cơ thủ VN có vé vớt tung series gây ngỡ ngàng bi-a World Cup, Bao Phương Vinh ra trận

🎯 Cơ thủ có vé vớt Mai Tân Huyên tung series cao nhất Wordd Cup

Mai Tân Huyên được xem là cơ thủ đặc biệt nhất ở Round 3 trong khuôn khổ giải Billiards carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 diễn ra trong ngày 20/5 mới đây tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Bởi lẽ, cơ thủ này đã giành suất đi tiếp nhờ tấm vé vớt khi có một cơ thủ khác không thi đấu.

Từ tấm vé vớt bất ngờ, Mai Tân Huyên thẳng tiến vào Round 4 của World Cup

Ở trận mở màn của bảng N, Mai Tân Huyên tái ngộ với Nguyễn Văn Tài, người đã đánh bại anh trước đó 1 ngày tại Round 2. Lần này, khi đang bị dẫn 19-23, Tân Huyên tung đường cơ ghi 16 điểm để thắng 35-24 chỉ sau 13 lượt cơ. Tân Huyên thắng tiếp Alain Saeijs (Bỉ) với cách biệt 35-17 sau 28 lượt để giành ngôi nhất bảng, qua đó cũng khiến Nguyễn Văn Tài bị loại.

Phải nói thêm, series 16 điểm của Mai Tân Huyên là series cao điểm thứ 2 tại TP.HCM World Cup năm nay, chỉ sau cú đánh 18 điểm của Mikael Devogela (Pháp).

✅ 5 cơ thủ Việt Nam đi tiếp

Cùng với Mai Tân Huyên, có 4 đại diện Việt Nam vượt qua Round 3 trong ngày 20/5. Á quân quốc gia Đoàn Minh Kiệt có một ngày thi đấu xuất sắc khi lần lượt thắng Tobias Bouerdick (Đức) và Seo Chang Hoon (Hàn Quốc) để giành ngôi nhất bảng B, trong đó có series 9 điểm và 11 điểm.

Thón Viết Hoàng Minh cùng các cơ thủ Việt Nam đi tiếp

Tại bảng D, nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến cũng xuất sắc đứng đầu sau 2 chiến thắng trước Aziz Kilicaslan (Thổ Nhĩ Kỳ) và tay cơ kỳ cựu của Hàn Quốc Choi Wan Young. Tương tự ở bảng I, Hồ Quan Thái toàn thắng trước Fatih Korkmaz (Thổ Nhĩ Kỳ) và Maxime Panaia (Pháp).

Ngoạn mục nhất phải kể đến Thón Viết Hoàng Minh tại bảng E. Cụ thể, cả 3 cơ thủ ở bảng đấu này đều có cùng 2 điểm với 1 trận thắng. Hoàng Minh với hiệu suất ghi điểm là 1,361 điểm/lượt cơ đã vượt qua Kim Hyeon Woo (1,306) và Alp Ahmet (1,062) để đi tiếp.

Những cơ thủ Việt Nam dừng bước có Trần Cao Trí, Lê Quốc Hồ, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Vương Minh Thiện và Tống Văn Đào

⚡ Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái ra trận

Trong ngày thi đấu 21/5, TP.HCM World Cup 2026 sẽ diễn ra vòng loại cuối (Round 4) để tìm kiếm 15 suất (12 suất đầu bảng và 3 suất cho 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 12 bảng đấu) đi tiếp vào vòng chính thức.

Ngày thi đấu 21/5 hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn với dàn hảo thủ cực kỳ chất lượng

Đây hứa hẹn là một ngày thi đấu hấp dẫn và khốc liệt với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Có thể kể đến như “Vua World Cup” Torbjorn Blomdahl, nhà vô địch World Championship Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, các nhà vô địch World Cup như Heo Jung Han, Roland Forthomme, Nikos Polychronopoulos, Kang Ja In, Glenn Hofman…