Tay chơi Yamal chấn thương chưa lành, World Cup cận kề vẫn "bào sức" cùng bạn gái

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel
PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Fiorentina
Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Đông Á Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Bologna
Inter Milan
Lazio vs Pisa
Lazio
Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Alavés
Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Real Betis
Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Celta de Vigo
Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Espanyol
Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Getafe
Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Mallorca
Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Real Madrid
Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Girona vs Elche
Girona
Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Becamex TP Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Hà Nội
Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Parma
Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Brighton & Hove Albion
Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Burnley
Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Crystal Palace
Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Fulham
Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Liverpool
Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Manchester City
Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Nottingham Forest
AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
Tottenham Hotspur
Everton
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
Leeds United
Napoli vs Udinese
Napoli
Udinese
Cremonese vs Como
Cremonese
Como
Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari
Torino vs Juventus
Torino
Juventus
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Villarreal
Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
Tay chơi Yamal chấn thương chưa lành, World Cup cận kề vẫn "bào sức" cùng bạn gái

Trong lúc giới chuyên môn kỳ vọng Lamine Yamal tập trung hồi phục thể trạng chuẩn bị cho chiến dịch World Cup sắp tới, ngôi sao của CLB Barcelona và ĐT Tây Ban Nha lại tiếp tục gây chú ý bởi những cuộc vui ngoài sân cỏ cùng bạn gái mới Ines Garcia.

  

Yamal công khai xuất hiện cùng bạn gái mới

Ngôi sao Lamine Yamal trở thành tâm điểm truyền thông Tây Ban Nha khi xuất hiện cùng nữ influencer Ines Garcia tại buổi tiệc tổng kết mùa giải của Barcelona ở Castelldefels.

Yamal dẫn bạn gái đến tiệc mừng công của Barcelona

Tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha cùng bạn gái được bắt gặp đến sự kiện trên một chiếc xe van màu đen, giữa vòng vây đông đảo người hâm mộ Barca. Dù cố giữ sự kín đáo và không trả lời truyền thông, sự xuất hiện của cặp đôi vẫn nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Điều khiến dư luận bàn tán nhiều hơn nằm ở thời điểm Yamal xuất hiện. Ngôi sao 18 tuổi vừa trải qua quãng thời gian chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và đang được kỳ vọng duy trì nền tảng thể lực tốt nhất trước mùa giải mới cũng như chiến dịch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha.

Liên tiếp nghỉ dưỡng, tiệc tùng sau mùa giải

Chỉ ít ngày trước buổi tiệc của Barca, truyền thông Tây Ban Nha đã đăng tải loạt ảnh Yamal và Ines Garcia cùng tận hưởng kỳ nghỉ tại Hy Lạp. Những chuyến du lịch liên tiếp cùng tần suất xuất hiện dày đặc bên bạn gái khiến không ít CĐV lo ngại thần đồng của Barca đang “bào sức” quá đà trong giai đoạn cần nghỉ ngơi và hồi phục.

Yamal và bạn gái mới liên tục xuất hiện cùng nhau

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Yamal đang lặp lại hình ảnh của không ít tài năng trẻ từng sớm sa đà vào ánh hào quang ngoài sân cỏ. Với lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB lẫn ĐTQG, thể trạng và khả năng duy trì sự tập trung sẽ là yếu tố then chốt quyết định tương lai lâu dài của cầu thủ sinh năm 2007.

Barca lo giữ gìn “viên ngọc” trước World Cup

Dù còn rất trẻ, Lamine Yamal hiện đã là một trong những gương mặt quan trọng nhất của Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha. Tài năng đặc biệt của anh khiến mọi hoạt động ngoài sân cỏ đều bị soi kỹ dưới lăng kính truyền thông.

Ban huấn luyện Barcelona được cho là muốn Yamal kiểm soát tốt hơn lịch sinh hoạt nhằm tránh nguy cơ quá tải thể lực. Trong bối cảnh World Cup đang tới gần, bất kỳ dấu hiệu xuống sức hay tái phát chấn thương nào cũng có thể ảnh hưởng lớn tới kế hoạch của Barca cũng như tuyển Tây Ban Nha.

Yamal vẫn đang hồi phục chấn thương

Dấu hỏi về quá trình hồi phục của Yamal

Vào ngày 23/4, Barcelona chính thức phát đi thông báo y tế về trường hợp của Lamine Yamal. Kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ sinh năm 2007 bị tổn thương cơ nhị đầu đùi (biceps femoral) ở chân trái. Đội ngũ y tế quyết định áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn. Theo đó, Yamal sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải La Liga, nhưng dự kiến kịp bình phục để tham dự World Cup.

Tin tích cực là Yamal nhiều khả năng vẫn kịp bình phục để dự vòng chung kết World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha. Nhà đương kim vô địch châu Âu dự kiến hội quân vào tuần cuối tháng 5, đá giao hữu với Iraq và Peru trước khi đá trận mở màn World Cup gặp Cape Verde tại Atlanta vào ngày 15/6.

Dù vậy, dấu hỏi lớn nằm ở thể trạng của Yamal khi trở lại, sau quãng nghỉ khá dài đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải. Liệu việc nghỉ thi đấu hơn 1 tháng cuối mùa có ảnh hưởng đến thể trạng, phong độ của cầu thủ này hay không, đó là câu hỏi chỉ thời gian mới có thể đưa ra đáp án chính xác.

