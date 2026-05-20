Alcaraz chính thức lỡ hẹn Wimbledon: Ám ảnh chấn thương, Sinner hưởng lợi

Alcaraz chính thức lỡ hẹn Wimbledon: Ám ảnh chấn thương

Trên Instagram, Carlos Alcaraz đã đăng bài viết xác nhận sẽ vắng mặt ở mùa giải sân cỏ 2026 vì chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa, tay vợt người Tây Ban Nha không thể tham dự Queen’s Club Championships và đặc biệt là Wimbledon.

Alcaraz cho biết: “Quá trình hồi phục của tôi đang diễn ra tốt và tôi cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu. Vì vậy tôi buộc phải rút lui khỏi mùa giải sân cỏ tại Queen’s và Wimbledon. Đây là hai giải đấu rất đặc biệt với tôi và tôi sẽ rất nhớ chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để trở lại sớm nhất có thể”.

Alcaraz bị chấn thương hành hạ và chưa hẹn ngày trở lại

Trước đó, Alcaraz đã rút lui khỏi giải Barcelona Open ngay trước trận đấu vòng 2 với Tomas Machac. Sau đó, tay vợt người Tây Ban Nha cũng quyết định không tham dự Madrid Open, Rome Open và xác nhận sẽ nghỉ thi đấu ít nhất đến tháng 6, đồng nghĩa bỏ lỡ Roland Garros.

Ở thời điểm công bố bỏ Roland Garros, Alcaraz từng chia sẻ trên mạng xã hội: “Sau kết quả các cuộc kiểm tra hôm nay, chúng tôi đã quyết định rằng điều thận trọng nhất là không tham dự Rome và Roland Garros trong lúc tiếp tục đánh giá quá trình hồi phục để xác định thời điểm trở lại sân đấu. Đây là giai đoạn khó khăn với tôi, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Sinner hưởng lợi

Ban đầu, nhiều người cho rằng việc Alcaraz không thi đấu tại Rome Open và Roland Garros chỉ mang tính phòng ngừa. Tuy nhiên, việc tiếp tục rút lui khỏi Wimbledon cho thấy vấn đề chấn thương của anh nghiêm trọng hơn dự đoán.

Giờ đây, Alcaraz sẽ tiếp tục bỏ lỡ Queen’s – giải đấu đánh dấu bước đột phá của anh trên mặt sân cỏ – cùng Wimbledon, nơi anh từng đăng quang vào năm 2023 và 2024. Theo nhận định, tay vợt 21 tuổi có thể chỉ trở lại ở mùa sân cứng tại Mỹ vào cuối mùa hè.

Sự vắng mặt kéo dài của Alcaraz cũng mở ra cơ hội lớn cho Jannik Sinner trong cuộc đua đỉnh cao ATP. Khi đối thủ lớn nhất chưa thể trở lại và không có nhiều sự cạnh tranh đáng kể phía sau, Sinner được xem là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu Grand Slam sắp tới, đồng thời có cơ hội lớn bảo vệ chức vô địch Wimbledon.