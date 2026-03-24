Người đẹp khoe sắc đua tài trên sới vật: Hot girl Trần Sáng đọ sức Vân "Baby"

Ở hội vật làng Lương, Đại Đồng (Bắc Ninh) ngày 20/3, một trận đấu đặc biệt đã thu hút mọi ánh nhìn. Ngoài sự kịch tính trên sới, màn so tài giữa hai nữ đô xinh đẹp khiến khán giả thích thú bởi sự giao thoa giữa nhan sắc và sức mạnh.

Trần Thị Sáng (áo trắng) và Vân "Baby" (áo đỏ) cống hiến cho khán giả Bắc Ninh trận đấu hấp dẫn

Cuộc chạm trán của nhan sắc và bản lĩnh

Tâm điểm của sới vật là màn đối đầu giữa Trần Thị Sáng, “hoa khôi” với vẻ ngoài nổi bật, làn da trắng và phong thái tự tin, cùng Vân, cô gái được gọi là “Baby” nhờ gương mặt bầu bĩnh, dễ thương.

Sự xuất hiện của hai nữ đô nhanh chóng khiến không khí nóng lên. Khán giả vây kín sới, không chỉ để xem một trận đấu, mà còn để chứng kiến màn “đua sắc” hiếm có. Tuy nhiên, ngay khi tiếng trống khai cuộc vang lên, mọi sự chú ý lập tức chuyển sang chuyên môn.

Thế trận áp đảo và bước ngoặt bất ngờ

Trần Thị Sáng nhập cuộc đầy chủ động. Với lợi thế thể hình và sức mạnh, cô liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha khóa siết chắc chắn. Không ít lần, khán giả đã nghĩ chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng đấu vật chưa bao giờ là cuộc chơi của sự chủ quan.

Vân "Baby" và khoảnh khắc chiến thắng

Trong một tình huống tưởng như vô hại, Vân “Baby” bất ngờ tung đòn phản công. Bằng sự nhanh nhẹn và kỹ thuật khéo léo, cô tận dụng sơ hở để luồn người, khóa chân rồi nhấc bổng cả hai chân của Sáng. Đòn đánh gọn gàng, dứt khoát khiến thế trận đảo chiều chỉ trong tích tắc. Không kịp xoay chuyển tình thế, Trần Thị Sáng đành chấp nhận thất bại trong sự tiếc nuối của người xem.

Chiến thắng thuộc về Vân “Baby”, phần thưởng xứng đáng cho sự lì lợm và bản lĩnh thi đấu. Nhưng ban tổ chức sau đó cũng có hành động rất nhân văn.

Theo ban tổ chức, Trần Thị Sáng đã thi đấu rất nỗ lực trong suốt hai ngày hội vật nhưng không giành được giải thưởng. Vì vậy, trận đấu này được sắp xếp thêm nhằm tạo cơ hội cho nữ đô xinh đẹp có thêm thu nhập từ tiền thưởng.