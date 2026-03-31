Hot girl Vy Phan nhầm đường vẫn về nhất, người đẹp Khánh Ly mất top 3 vì chuyện tế nhị

💥 Hot girl Vy Phan chạy nhầm đường vẫn về nhất Dalat Ultra Trail

Tại giải chạy địa hình danh giá Dalat Ultra Trail 2026 kết thúc cuối tuần vừa qua, người đẹp nổi tiếng làng chạy Vy Phan gặp sự cố đáng nhớ khi chạy nhầm đường: “Vì đường đang chạy là đi thẳng mà tự dưng nó quẹo qua trái, tôi cứ chạy theo quán tính là đi thẳng ai dè nó lạc luôn 2km”, Vy Phan chia sẻ.

Vy Phan giành top 1 lứa tuổi

Sự cố này khiến Vy Phan đánh mất top 4, chỉ về top 5 chung cuộc ở cự ly 75km nữ. Dù vậy, với thành tích ấn tượng 14 giờ 49 phút, cô vẫn đạt top 1 lứa tuổi.

“Giải năm nay, cá nhân tôi cảm nhận có nhiều khó khăn hơn, nhiều đối thủ mạnh hơn. Chúng tôi xuất phát khi 3h sáng, sương rất dày nên khuất tầm nhìn và ảnh hưởng đến chuyển động của runner. Giải này nhiều bụi vì đất trên rừng là đất bột, buổi trưa thì rất nắng nên tôi cũng đã bị kiệt sức ở km thứ 60 khi lên đồi Rada và đỉnh Langbiang”, Vy Phan kể.

Dalat Ultra Trail 2026 chứng kiến sự tỏa sáng của các chân chạy quốc tế. Trong đó, Beresnev Aleksei vô địch 100km chuyên nghiệp với thành tích ấn tượng 10 giờ 8 phút 21 giây. Ở cự ly 100km chuyên nghiệp nữ, Iushina Antonina với thành tích 11 giờ 39 phút 27 giây đã vượt qua Nguyễn Thị Trà Giang (15 giờ 47 phút 48 giây) để lên ngôi vô địch.

🌸 Người đẹp Khánh Ly mất top 3 vì chuyện tế nhị

Chân chạy xinh đẹp Nguyễn Khánh Ly là một trong những cái tên được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao tại nội dung 21km nữ Tiền Phong Marathon 2026 kết thúc cuối tuần vừa qua tại Nha Trang. Song song đó, cá nhân Khánh Ly cũng đã có 2 tháng tích cực chuẩn bị cho giải đấu với mục tiêu phá kỷ lục thành tích cá nhân là 1 giờ 19 phút 50 giây.

Khánh Ly giành hạng 4 nội dung 21km hệ tuyển giải quốc gia

Tuy nhiên ở giải đấu này, Khánh Ly chỉ đạt thành tích 1 giờ 20 phút 56 giây, qua đó chỉ đứng thứ 4 hệ tuyển. Hot girl làng chạy bộc bạch một trong những nguyên nhân chính khiến thành tích của cô không được như ý là do gặp vấn đề “phụ nữ”.

“Nội dung 21km ở giải thi đấu khá sớm nên cũng khá mát mẻ, cung đường thì bằng phẳng chỉ có lên một chút dốc nhưng không đáng kể, khá thuận lợi cho VĐV. Mặc dù chưa đạt được mục tiêu ban đầu đề ra nhưng tôi khá hài lòng vì đã giữ được phong độ ổn định khi bị tới ngày phụ nữ, dù vẫn còn chút tiếc ở đoạn cuối. Tôi sẽ cố gắng chinh phục kỷ lục cá nhân ở một giải đấu khác”, Khánh Ly tiết lộ.