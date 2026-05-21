Trực tiếp bốc thăm U17 World Cup: U17 Việt Nam dễ vào bảng "tử thần"

U17 Việt Nam nguy cơ vào bảng "tử thần"

Theo quy định của FIFA, 48 đội tuyển sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở nhóm 1 cùng 11 đội có thứ hạng cao nhất theo hệ thống tính điểm của FIFA dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015.

Các đội còn lại sẽ lần lượt được phân vào nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 theo thứ hạng xếp hạng của FIFA. Thành tích tại các kỳ gần đây sẽ được ưu tiên với trọng số cao hơn, trong đó giải năm 2025 được tính 100%, năm 2023 tính 80%, năm 2019 tính 60%, năm 2017 tính 40% và năm 2015 tính 20%.

Với U17 Việt Nam, do chưa từng góp mặt ở 5 kỳ U17 World Cup trước đây, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở vào nhóm hạt giống 4, và đây là một điều bất lợi.

Đáng chú ý, FIFA tiếp tục áp dụng nguyên tắc hạn chế tối đa các đội cùng Liên đoàn nằm chung bảng đấu. Điều này đồng nghĩa U17 Việt Nam sẽ không cùng bảng với các đội lớn tại châu Á như U17 Australia, U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc. Dù vậy, Nguyễn Lực và các đồng đội có thể đụng những đối thủ mạnh như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp...