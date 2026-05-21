Trực tiếp bốc thăm U17 World Cup: U17 Việt Nam dễ vào bảng "tử thần"
(21h, 21/5) U17 Việt Nam sẽ xác định được các đối thủ tại vòng bảng VCK U17 World Cup 2026 sau lễ bốc thăm tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).
Theo quy định của FIFA, 48 đội tuyển sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở nhóm 1 cùng 11 đội có thứ hạng cao nhất theo hệ thống tính điểm của FIFA dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015.
Các đội còn lại sẽ lần lượt được phân vào nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 theo thứ hạng xếp hạng của FIFA. Thành tích tại các kỳ gần đây sẽ được ưu tiên với trọng số cao hơn, trong đó giải năm 2025 được tính 100%, năm 2023 tính 80%, năm 2019 tính 60%, năm 2017 tính 40% và năm 2015 tính 20%.
Với U17 Việt Nam, do chưa từng góp mặt ở 5 kỳ U17 World Cup trước đây, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở vào nhóm hạt giống 4, và đây là một điều bất lợi.
Đáng chú ý, FIFA tiếp tục áp dụng nguyên tắc hạn chế tối đa các đội cùng Liên đoàn nằm chung bảng đấu. Điều này đồng nghĩa U17 Việt Nam sẽ không cùng bảng với các đội lớn tại châu Á như U17 Australia, U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc. Dù vậy, Nguyễn Lực và các đồng đội có thể đụng những đối thủ mạnh như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp...
Nhóm 1: Qatar (chủ nhà), Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italia, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc
Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Australia, Saudi Arabia
Nhóm 3: New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch, Montenegro
Nhóm 4: Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Việt Nam, Trung Quốc, Jamaica, Cuba, 2 đội châu Phi chưa xác định
Ngày 21/5, trên trang web chính thức, FIFA công bố phân nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, danh sách 48 đội tham dự không có tên U17 Việt Nam. Trước đó, U17 Việt Nam đã được FIFA xác nhận giành vé dự U17 World Cup 2026 lần đầu trong lịch sử, nhờ thành tích vào tứ kết U17 châu Á 2026.
U17 Trung Quốc cũng không xuất hiện trong danh sách hạt giống mà FIFA công bố, dù đội được xác nhận vượt qua vòng loại. U17 Trung Quốc thậm chí đã vào chung kết U17 châu Á 2026, tái ngộ U17 Nhật Bản ở chung kết diễn ra vào đêm 23/5.
Trong khi đó, U17 Indonesia lại có tên ở nhóm hạt giống số 2, còn U17 Yemen nằm ở nhóm 4, dù hai đội này đều không vượt qua vòng loại.
Việt Nam ban đầu không có trong danh sách phân nhóm hạt giống dự VCK U17 World Cup 2026 trên trang chủ FIFA hôm 20/5, và chỉ được bổ sung sau vài...
