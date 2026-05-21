VFF lên tiếng về thông tin FIFA "loại" U17 Việt Nam khỏi danh sách bốc thăm U17 World Cup 2026

Ngày 20/5, FIFA công bố tài liệu phân nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 tại Zurich, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, danh sách 48 đội tham dự không có tên U17 Việt Nam.

Tròn một tuần trước đó, U17 Việt Nam đã được FIFA xác nhận giành vé dự U17 World Cup 2026 lần đầu trong lịch sử, nhờ thành tích vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026. Tại vòng bảng giải châu Á, U17 Việt Nam thắng U17 Yemen 1-0, thua U17 Hàn Quốc 1-4 rồi hạ U17 UAE 3-2 ở bảng C. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland cùng U17 Hàn Quốc vào tứ kết, đồng thời dự U17 World Cup 2026. Trong khi đó, U17 Yemen và U17 UAE bị loại.

VFF lên tiếng về thông tin FIFA "loại" U17 Việt Nam khỏi danh sách bốc thăm U17 World Cup 2026.

Không chỉ U17 Việt Nam, U17 Trung Quốc cũng không xuất hiện trong danh sách hạt giống FIFA công bố, dù đội được xác nhận vượt qua vòng loại hôm 12/5. U17 Trung Quốc thua U17 Indonesia 0-1 trong ngày ra quân, rồi thất bại 1-2 trước U17 Nhật Bản. Nhưng sau đó, họ thắng U17 Qatar 2-0 để đứng nhì bảng B và cùng U17 Nhật Bản vào tứ kết.

U17 Indonesia là đội duy nhất không giành suất U17 World Cup 2026 ở bảng này. Bởi U17 Qatar đứng thứ ba và không vào tứ kết châu Á, nhưng mặc định dự U17 World Cup 2026 do là chủ nhà. Còn U17 Trung Quốc thậm chí đã vào chung kết U17 châu Á 2026, tái ngộ U17 Nhật Bản ở chung kết tối 22/5.

Trong khi đó, U17 Indonesia lại có tên ở nhóm hạt giống số 2, còn U17 Yemen nằm ở nhóm 4, dù hai đội này không vượt qua vòng loại.

Liên quan đến bản tin về lễ bốc thăm FIFA U17 World Cup 2026 được đăng tải trên trang chủ của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) thông tin như sau:

– Trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các Liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam.

– Trong phần danh sách phân nhóm hạt giống của các đại diện châu Á trên website chính thức của FIFA hiện không có tên đội tuyển U17 Việt Nam, dù đội tuyển đã chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Các phòng chức năng của LĐBĐVN đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra , khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA.