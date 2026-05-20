Tống Văn Đào lần đầu dự bi-a World Cup đã đứng đầu BXH, Tân Huyên bất ngờ có vé vớt

🎯 Tống Văn Đào lần đầu dự bi-a World Cup ghi điểm ấn tượng

Tống Văn Đào chính là cơ thủ thi đấu nổi bật nhất tại lượt trận Round 2 diễn ra trong ngày thi đấu 19/5 của giải Billiards carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Chỉ mới lần đầu dự World Cup, Tống Văn Đào gây ấn tượng mạnh mẽ. Ở trận ra quân tại bảng K, đối thủ của anh là Marcos Morales (Tây Ban Nha) đạt hiệu suất ghi điểm 1,833 điểm/lượt cơ nhưng Tống Văn Đào còn hay hơn với hiệu suất 2,5 điểm/lượt cơ, thắng 30-22 chỉ sau 12 lượt cơ, trong đó có đến 2 series 9 điểm. Ở lượt trận còn lại, Văn Đào thắng tiếp Muharrem Peker (Thổ Nhĩ Kỳ).

Kết quả này không chỉ giúp Văn Đào giành suất đi tiếp với ngôi đầu bảng mà với hiệu suất ghi điểm trung bình là 2,068 điểm/lượt cơ, anh còn vượt qua hàng loạt VĐV quốc tế để trở thành cơ thủ xuất sắc nhất tại Round 2.

✅ 8 cơ thủ Việt Nam đi tiếp, Mai Tân Huyên có vé vớt ngoạn mục

Round 2 tiếp tục chứng kiến phong độ rất ấn tượng của các cơ thủ Việt Nam trên sân nhà khi cùng với Tống Văn Đào, có thêm 7 đại diện khác cũng vượt qua vòng đấu này.

Trong đó, các tay cơ đều giành ngôi nhất bảng với cùng 2 trận toàn thắng gồm Trần Cao Trí (Bảng B), Nguyễn Văn Tài (Bảng C), Vương Minh Thiện (Bảng F), Hồ Quan Thái (Bảng L) và Lê Quốc Hồ (Bảng N).

Tại bảng M, Đoàn Minh Kiệt lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp dù thua ở trận ra quân. Cả 3 cơ thủ ở bảng đấu này đều có cùng 2 điểm, Minh Kiệt (hiệu suất 1,555) vượt qua Ufuk Kapusiz (1,250) và Takeshima O (1,195) để giành ngôi nhất bảng.

Đặc biệt, do có 1 cơ thủ ở Round 3 (ngày 20/5) không thi đấu, Mai Tân Huyên (cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 16 bảng đấu của Round 2) đã giành được tấm vé vớt tham dự Round 3 cùng 7 cơ thủ Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng.

❌ Tay cơ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí thắng nhà vô địch châu Á vẫn bị loại

Đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp của tay cơ trẻ Nguyễn Minh Trí. Ở trận ra quân tại bảng A, Minh Trí dẫn trước 15-9 sau hiệp đầu nhưng để thua ngược 26-30 trước Takao Miyashita (Nhật Bản). Ở trận tiếp theo, Minh Trí xuất sắc thắng nhà đương kim vô địch U22 châu Á 2026 là Kim Do Hyeon (Hàn Quốc) với tỉ số áp đảo 30-19 sau 19 lượt cơ.

Ở trận đấu còn lại, Kim Do Hyeon thắng Miyashita. Dù cả 3 cơ thủ đều có cùng 2 điểm với 1 trận thắng, Kim Do Hyeon (1,361 điểm/lượt cơ) nhất bảng còn Minh Trí (1,302) và Takao Miyashita (1,024) bị loại.

Ngoài ra, các cơ thủ Việt Nam bị loại ở Round 2 còn có Nguyễn Hoàng Duy (Bảng J, 1 hòa – 1 thua), Nguyễn Đình Luân (Bảng I, 1 thắng – 1 thua) và Đỗ Nguyễn Trung Hậu (bảng P, 1 thắng – 1 thua).

Lịch thi đấu Round 3 ngày 20/5 tại TP.HCM World Cup 2026

Ngoài 8 cơ thủ vượt qua Round 2, ngày thi đấu 20/5 (Round 3) của TP.HCM World Cup 2026 sẽ có thêm các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Lê Thành Tiến, Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long cùng nhiều tay cơ có tiếng trên bảng xếp hạng thế giới.