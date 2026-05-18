Người đẹp Yến Nhi một ngày đấu 2 trận, hot girl bi-a Việt Nam ra quân tại World Cup

⚡ Yến Nhi một ngày đấu 2 trận tại LPBA có chức vô địch gần 900 triệu đồng

Tour 1 mùa giải 2026 – 2027 của LPBA Tour, giải Billiards carom 3 băng nữ diễn ra tại Hàn Quốc có chức vô địch trị giá 50 triệu won (gần 900 triệu đồng) đã chính thức khởi tranh trong ngày 17/5. Nguyễn Hoàng Yến Nhi là nữ cơ thủ Việt Nam duy nhất tranh tài ở giải đấu này.

Yến Nhi dừng bước dù có trận ra quân ấn tượng

Ở lượt trận ra quân vòng 126, Yến Nhi có chiến thắng thuyết phục với tỉ số 25-12 với hiệu suất tốt 1,316 điểm/lượt cơ trước đại diện nước chủ nhà là Lee Eun Kyoung. Sau đó vài tiếng, cô tiếp tục thi đấu ở vòng 64 trước một cơ thủ Hàn Quốc khác là Han Seul Gi.

Dù khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước 7-0, Yến Nhi sau đó không giữ vững được lợi thế. Han Seul Gi thi đấu hiệu quả, vượt lên dẫn ngược lại nhưng Yến Nhi cân bằng tỉ số 22-22 bằng một series 5 điểm. Ở cuối trận, Han Seul Gi có thêm 2 điểm để thắng 24-22 sau 27 lượt cơ. Như vậy, Yến Nhi phải chia tay giải đấu.

Cũng trong ngày thi đấu này, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Sruong Pheavy dừng bước khi thua 21-23 trước tay cơ trẻ sinh năm 2005 Kim Bo Gyoung. Ngoài ra, các cơ thủ được đánh giá cao như Kim Ga Young, Kim Bo Mi hay Chung Su Bin đều đã đi tiếp.

🔥 Dàn hot girl bi-a Việt Nam ra quân tại TP.HCM World Cup 2026

Giải Billiards carom 3 băng cúp thế giới (TP.HCM World Cup) 2026 được Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố (HBSF) tổ chức từ ngày 18 – 24/05 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM).

Ngọc Huệ cùng các nữ cơ thủ VN thi đấu tại TP.HCM World Cup 2026

Giải quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có đầy đủ những siêu sao hàng đầu thế giới hứa hẹn cống hiến rất nhiều màn so tài cực kỳ hấp dẫn, đẳng cấp và bất ngờ.

Ở ngày thi đấu mở màn 18/5 (vòng loại 1), bên cạnh hàng loạt cơ thủ kỳ cựu tranh tài, Việt Nam sẽ có 3 nữ cơ thủ thi đấu là Lê Thị Ngọc Huệ, Lương Thị Thơm và nhà vô địch quốc gia từng giành hạng Ba thế giới Nguyễn Thị Liên. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên chứng kiến sự tham gia của đông đảo cơ thủ nữ Việt Nam (theo suất nhà tài trợ). Đây là điều rất đáng hoan nghênh để giúp các cơ thủ nữ nước nhà có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh ở đấu trường đỉnh cao thế giới.

Lịch thi đấu ngày 18/5 tại TP.HCM World Cup 2026

Ngoài ra, một cái tên đáng chú ý cũng sẽ thi đấu là Nguyễn Minh Trí, cơ thủ 17 tuổi giành suất dự World Cup sau vòng tuyển chọn toàn quốc, trở thành cơ thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam tham dự đấu trường danh giá thế giới. Chỉ có 16 cơ thủ đứng đầu 16 bảng của vòng loại 1 mới có suất đi tiếp vào vòng loại 2 (ngày 19/5). Các lượt trận sẽ bắt đầu từ 11h.