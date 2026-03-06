Nóng nhất thể thao trưa 6/3: Tuyển trẻ boxing Việt Nam bắt đầu đấu vòng loại Olympic

Tuyển trẻ boxing Việt Nam bắt đầu đấu vòng loại Olympic

Đội tuyển boxing Việt Nam đã có 9 VĐV lên đường sang Thái Lan cho vòng loại giải trẻ Olympic, dưới tên gọi Futures Cup 2026 và thi đấu từ 8/3 đến 15/3. Các VĐV này đều thuộc nhóm tuổi U19 và bao gồm 7 võ sỹ nữ & võ sỹ nam, họ đều đã tập xuyên tết ở Đà Nẵng và TP.HCM để chuẩn bị giải đấu này.

Các thành viên của tuyển trẻ boxing Việt Nam

Djokovic giải thích vì sao ngừng thi đấu 1 tháng qua

Sau trận thua Alcaraz tại chung kết Australian Open, Novak Djokovic không thi đấu một trận nào trong suốt 1 tháng qua. Khi được hỏi về vấn đề này trước thềm Indian Wells, tay vợt người Serbia thành thật chia sẻ.

Novak Djokovic

"Thực ra tôi không có lên lịch thi đấu rõ ràng nào cả. Tất cả chủ yếu xoay quanh những giải Grand Slam. Tôi buộc phải chọn lọc các giải đấu. Tôi sẽ chỉ ra sân khi cảm thấy phù hợp về mặt chuyên môn lẫn cảm xúc. Đó là lý do tôi có mặt tại Indian Wells. Dù những năm qua tôi có thành tích không tốt nhưng 10 năm đầu tiên trong sự nghiệp, đây là nơi truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều".

Raducanu hài lòng vì tái hợp với HLV Mark Petchey

Trước thềm Indian Wells, mỹ nhân Emma Raducanu bày tỏ sự thích thú khi tái hợp với HLV Mark Petchey. "Tôi cảm thấy rất vui khi hợp tác với ông ấy. Không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao nhưng tôi thấy được sự tích cực và tiến bộ của bản thân. Điều quan trọng là tôi đang trở lại làm chính mình với lối chơi phù hợp với bản thân tôi. Đó là điều tuyệt vời".

Mayweather phải trải qua kiểm tra y tế

Theo nguồn tin thân cận từ Floyd Mayweather, "Độc cô cầu bại" người Mỹ sẽ phải trải qua một buổi kiểm tra y tế bắt buộc để đảm bảo có đủ sức khỏe để đấu Manny Pacquiao vào tháng 9 tới đây. Tay đấm người Mỹ không tham dự trận đấu chuyên nghiệp nào kể từ năm 2017 tới nay. Mặc dù vậy, đa phần dự đoán Mayweather sẽ vượt qua buổi kiểm tra dễ dàng dù đã 49 tuổi.

Verstappen thừa nhận Red Bull chưa thể bắt kịp Ferrari và Mercedes

Mặc dù có kết quả đua thử khá tốt nhưng Max Verstappen, tay đua chủ lực của đội đua F1 Red Bull thừa nhận đội đua của mình chưa thể bằng Ferrari hay Mercedes trong mùa giải này. "Về mặt hiệu suất, tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn phải cải thiện rất nhiều mới có thể cạnh tranh với những đội đua khác. Đó là điều tôi được thông báo từ trước và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức".

McIlroy gửi lời khuyên tới bạn thân

Sau khi chứng kiến bạn thân Shane Lowry để vuột mất chức vô địch tại Cognizant Classic dù có lợi thế cực lớn, cựu số một thế giới Rory McIlroy tiết lộ đã dùng chính kinh nghiệm của bản thân để an ủi bạn. "Tôi nhắc với anh ấy sai lầm tệ hại của bản thân ở lỗ thứ 18 của PGA National 2014. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhưng tôi vẫn vượt qua được và giành được 2 giải Major sau đó. Hai hố tệ hại không đồng nghĩa với một năm tệ hại".