Nóng nhất thể thao sáng 1/3: Đối thủ bỏ cuộc, Medvedev vô địch Dubai Championships

Đối thủ bỏ cuộc, Medvedev vô địch Dubai Championships

Ngay trước thềm chung kết giải tennis Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 gặp Daniil Medvedev, Tallon Griekspoor bất ngờ tuyên bố rút lui do chấn thương gân kheo. Chấn thương này cũng khiến tay vợt người Hà Lan bỏ lỡ Indian Wells (4/3-15/3).

Về phía Medvedev, tay vợt người Nga nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch Dubai Duty Free Tennis Championships. Đây là danh hiệu thứ 23 của Medvedev ở cấp độ ATP cũng như danh hiệu thứ 2 trong năm 2026. Đáng nói hơn, anh cũng chính thức phá bỏ "lời nguyền" chưa từng vô địch 1 giải đấu 2 lần (từng lên ngôi vào năm 2023).

Medvedev vô địch Dubai Duty Free Tennis Championships mà không phải thi đấu chung kết

Alcaraz được khen nâng tầm tennis

Trên Twitter, HLV tennis nổi tiếng Rick Macci đã hết lời ca ngợi Carlos Alcaraz, thậm chí nhận định tay vợt người Tây Ban Nha đang góp phần nâng tầm tennis:

“Alcaraz đã nâng tầm và làm chấn động làng thể thao hơn bất kỳ ai khác. Từ cấp độ chuyên nghiệp đến cấp độ nghiệp dư, cậu ấy đã mang đến đẳng cấp mới, cống hiến nhiều hơn chứ không phải ít hơn với phong cách hoàn chỉnh và nụ cười chiến thắng và trên hết, cậu ấy chỉ đơn giản là yêu thích tennis".

Cựu sao bóng chày lĩnh án tù chung thân vì sát hại bố vợ

Dan Serafini, cựu vận động viên bóng chày từng khoác áo nhiều đội bóng lớn như Chicago Cubs vừa bị kết án tù chung thân vì tội danh "giết người cấp độ một, phục kích và đột nhập nhà trái phép cấp độ một cũng như âm mưu giết người". Nạn nhân là ông Gary Spohr, 70 tuổi, bố vợ của Serafini. Năm 2021, cựu VĐV này đột nhập vào nhà riêng trước khi dùng súng bắn chết ông Gary Spohr, đồng thời làm bị thương mẹ vợ, bà Wendy Wood.

Verstappen không dám đua xe địa hình vì quá rủi ro

Trên "Up To Speed", Max Verstappen tiết lộ lí do anh không chuyển sang đua xe địa hành (rally) như bố vì quá rủi ro. Cha của Max - ông Jos Verstappen - vốn là cựu tay đua F1 giai đoạn 1994 - 2003 trước khi thử sức với sự nghiệp rally.

"Rủi ro đơn giản là quá cao. Tôi biết điều đó nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng ở F1, ít nhất – hoặc phần lớn thời gian – khi bạn va chạm, sẽ có rào chắn được thiết kế đúng chuẩn để hấp thụ lực tác động tốt hơn. Trong đầu tôi, điều đó hoàn toàn khác. Đây là rủi ro mà tôi không sẵn sàng chấp nhận, dù thực sự xem rally thì rất thú vị", nhà cựu vô địch F1 cho biết.