Nóng nhất thể thao sáng 6/11: Venus Williams tiếp tục thi đấu ở tuổi 45

Venus Williams tiếp tục thi đấu ở tuổi 45

Venus Williams ở tuổi 45 vẫn sẽ thi đấu tennis chuyên nghiệp khi cô đã được xác nhận sẽ dự giải Auckland Classic đầu năm 2026 tổ chức ở New Zealand. Cô chị nhà Williams đã trở lại tennis vào năm nay 2025 và cô cho biết mình vẫn cảm thấy có thể tiếp tục được.

Venus Williams

Sếp UFC phải làm việc với FBI sau vụ tố cáo bán độ

Nhiều đầu báo tại Mỹ cho biết chủ tịch Dana White của UFC đã bị triệu tập lên gặp các quan chức của FBI (Cục điều tra Liên bang) sau khi nhiều tay đấm tiết lộ họ đã nhận tiền để làm độ các trận đấu. Mới đây nhất sự kiện UFC Vegas 110 diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua đã có 1 trận đấu đáng ngờ do võ sỹ được đánh giá mạnh hơn lại thua sốc ngay hiệp 1 và có một lượng lớn số tiền đặt cược vào kết quả trận này.

Tranh luận về luật ngoại binh ở giải bóng chuyền VĐQG

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường, cho biết liên đoàn đang lấy ý kiến từ các CLB về luật ngoại binh của giải VĐQG. Luật hiện tại đang là mỗi CLB đăng ký 2 ngoại binh nhưng chỉ được dùng 1 người trên sân, trong khi các CLB đang có những đề xuất như đăng ký và cho thi đấu cả 2, hoặc đăng ký 3 và được dùng trên sân 2 cầu thủ.

Hiệp hội cầu lông Thái Lan bác bỏ tin đồn cắt trợ cấp của tay vợt

Sau khi báo chí Thái Lan đưa tin về vụ 3 tay vợt Kunlavut Vitidsarn, Ratchanok Intanon và Pornpawee Chochuwong bị cắt trợ cấp thi đấu trước thềm SEA Games 33, mới đây Chủ tịch Hiệp hội cầu lông Thái Lan Monthon Satchukorn đã cho biết tổ chức của ông không có quyền hạn về trợ cấp của các tay vợt. Ông cho biết Cơ quan thể thao Thái Lan là đơn vị trực tiếp ra quyết định về chế độ cho các VĐV, và bày tỏ sự không hài lòng về một số tin đồn rằng tổ chức của ông đã biển thủ tiền của VĐV.