Mỹ nhân tennis tuyển chồng qua mạng, muốn yêu phải khoe sao kê ngân hàng

💘 Người đẹp tennis công khai hẹn hò

Sau khi chia tay bạn trai Bryan Kipp vào năm 2024, Danielle Collins (31 tuổi) quyết định “thử vận may” với các ứng dụng hẹn hò. Hồ sơ của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì những dòng miêu tả chân thật và… cực kỳ cá tính.

Danielle Collins thành thật đến phũ phàng khi tuyển chồng qua mạng

“Hiện là tay vợt chuyên nghiệp, nhưng tôi muốn trở thành người vợ truyền thống. Tôi đã trải qua thời kỳ làm chủ bản thân của mình rồi. Giờ chỉ muốn nuôi gà, làm bánh mì chua, chăm chó và hy vọng sớm có con”, hồ sơ của Collins viết.

Tuy nhiên, Collins cũng đưa ra “luật riêng” khiến nhiều người ngỡ ngàng: “Nếu ai định nói dối về chiều cao thì làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi không hẹn hò với người thấp đâu”.

Cô còn nói thêm rằng những ai muốn nhắn tin làm quen thì “nên gửi kèm cả sao kê ngân hàng cho đỡ mất thời gian”, thể hiện cô tìm kiếm một người trung thực, có trách nhiệm và ổn định về tài chính.

Hồ sơ của Collins lập tức lan truyền mạnh, thu hút hàng loạt bình luận, có người cho rằng cô “hài hước và thật lòng”, nhưng cũng có người thấy “tiêu chuẩn của cô hơi khắt khe”.

🏡 Từ tay vợt kiếm tiền triệu đến giấc mơ làm "vợ truyền thống"

Trên sân đấu, Danielle Collins từng được biết đến là một trong những tay vợt có cá tính mạnh nhất nước Mỹ, kiếm gần 900.000 bảng Anh tiền thưởng trong sự nghiệp. Nhưng giờ đây, cô muốn rời xa hình ảnh “nữ doanh nhân quyền lực”, hướng đến cuộc sống yên bình, giản dị.

Trong podcast, Collins còn tiết lộ cô sẵn sàng tham gia chương trình thực tế tìm người yêu, như The Bachelorette, tất nhiên là với một điều kiện: “Tôi biết mình mang lại giá trị giải trí đỉnh cao, nên nếu muốn tôi xuất hiện, họ phải trả thù lao rất lớn đấy”.

Câu chuyện của Collins đang lan tỏa trên mạng xã hội, vừa khiến người hâm mộ bật cười, vừa mở ra một góc nhìn thú vị về khát khao đời thường của những ngôi sao thể thao đỉnh cao, họ tìm kiếm tình yêu thật, sau những năm tháng vinh quang xen lẫn áp lực khi thi đấu chuyên nghiệp.