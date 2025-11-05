Nóng nhất thể thao sáng 5/11: Novak Djokovic chuyển nhà sang Hy Lạp 

Djokovic chuyển nhà sang Hy Lạp

Mới đây, huyền thoại sống của làng quần vợt, Novak Djokovic đã quyết định chuyển sang Hy Lạp sinh sống. Stefan và Tara, hai con của Nole cũng đã bắt đầu đi học tại Athens trong khi ông bố nổi tiếng tham gia vào CLB tennis ở địa phương. Giải thích về quyết định của mình, Djokovic cho biết.

Djokovic cùng vợ chụp ảnh tại Hy Lạp

"Serbia và Hy Lạp có chung lịch sử, văn hóa từ xưa. Thêm vào đó, thời tiết ở đây thật tuyệt vời và cả thức ăn nữa. Nơi đây có những bãi biển đẹp nhất thế giới và người dân ở đây cũng cực kỳ thân thiện. Đó là lý do tôi chọn Hy Lạp".

Alcaraz sớm tới Turin

Theo nguồn tin từ Tennis World, Carlos Alcaraz sẽ có mặt tại Turin trong ngày 5/11 và bước vào tập luyện luôn. Tay vợt người Tây Ban Nha muốn khắc phục điểm yếu chơi trong nhà của bản thân. Trước đó, Carlitos cũng chuẩn bị rất kỹ cho Paris Masters nhưng bị loại sớm do chưa khắc phục được điểm yếu này.

"Chiến thần" Ngannou từ chối Youtuber

Sau khi Gervonta Davis xin rút lút, Youtuber Jake Paul đang tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Trong buổi phỏng vấn mới đây, cựu vô địch hạng nặng UFC, Francis Ngannou tiết lộ đã từ chối lời mời của võ sĩ người Mỹ. "Tuần trước, người đại diện của Jake Paul gọi điện cho tôi và ám chỉ rằng họ cần người thay thế Gervonta. Tôi rất giật mình vì không hiểu sao họ lại làm như vậy. Không hề có ý xúc phạm nhưng tôi không có ý định đấu với Jake Paul dù con số là bao nhiêu đi chăng nữa".

Max Versteppen làm từ thiện

Để gây quỹ cho "Chương trình nghiên cứu tủy sống" của Wings For Life, Max Verstappen cùng Yuki Tsunoda đã đấu giá 2 bộ trang phụ đua màu trắng "độc nhất vô nhị" từng sử dụng tại Japanese GP. Toàn bộ tiền đấu giá thu được sẽ chuyển thẳng vào quỹ từ thiện dành cho nghiên cứu phục hồi những chấn thương liên quan đến cột sống.

Mỹ nhân Bouchard thăng tiến cùng pickleball

Sau khi giải nghệ tennis, Eugine Bouchard đã chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp pickleball. Giải đấu gần nhất, mỹ nhân người Canada chỉ chịu thua trước "Nữ hoàng" Anna Leigh Waters trong trận chung kết đơn nữ. Thành tích này giúp Bouchard tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng của PPA (từ 9 lên 11). Ngày hôm nay (5/11), Bouchard sẽ bước vào tranh tài tại giải Pickleball World Championships được tổ chức tại Texas (Mỹ).