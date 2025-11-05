Djokovic vui vì tránh được thảm họa ở Athens, bác bỏ tin đồng ý dự ATP Finals

Sau chiến thắng thuyết phục trước Alejandro Tabilo tại giải Hellenic Championship 2025 ở Athens (Hy Lạp), Novak Djokovic không chỉ vui mừng vì lần đầu tiên vượt qua được đối thủ người Chile, mà còn lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc anh đã xác nhận tham dự ATP Finals 2025 tại Turin.

Djokovic sẽ quyết định chơi ATP Finals hay không sau giải đấu đang diễn ra ở Hy Lạp

😄 Rất vui vì thắng Tabilo

Trước khi bước vào trận đấu này, Djokovic chưa thắng Tabilo, người từng gây chấn động khi loại anh ở Rome Masters 2024 và Monte Carlo Masters 2025. Thế nhưng lần tái ngộ tại Athens, tay vợt Serbia đã trình diễn phong độ ấn tượng, thắng 7-6(3), 6-1 sau 1 giờ 38 phút.

“Tôi rất vui vì chiến thắng này. Tôi từng thua Tabilo hai lần và thực sự căng thẳng trước trận đấu. Lần này, tôi đã giữ được bình tĩnh và chơi đúng nhịp của mình”, Djokovic chia sẻ sau trận.

Chiến thắng giúp tay vợt số 5 thế giới tiến vào tứ kết, nơi anh sẽ gặp hạt giống số 6 Nuno Borges, đối thủ mà anh chưa từng chạm trán trước đây. Athens hiện cũng là nơi Djokovic sinh sống và tập luyện thường xuyên trong năm nay, tạo nên bầu không khí “sân nhà” đặc biệt với anh.

🚫 Bác bỏ tin “đã xác nhận tham dự ATP Finals”

Ngay sau trận thắng, Djokovic cũng phản ứng gay gắt trước phát ngôn của Angelo Binaghi, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt và Padel Italia, người tuyên bố trên đài Rai Gr Parlamento rằng “chúng tôi đã nhận được xác nhận Djokovic sẽ thi đấu tại Turin”.

Djokovic lập tức lên tiếng đính chính: “Tôi không biết ông ấy lấy thông tin đó ở đâu ra. Chắc chắn không phải từ tôi hoặc đội của tôi. Tôi sẽ chỉ quyết định sau khi kết thúc giải đấu ở Athens”.

Phát biểu này khiến giới truyền thông Ý “dậy sóng”, bởi sự xuất hiện của Djokovic luôn là yếu tố thu hút lớn nhất với ATP Finals, giải đấu quy tụ tám tay vợt xuất sắc nhất năm.

🔮 Nếu Djokovic rút lui, cục diện ATP Finals sẽ đảo lộn

Trong trường hợp Djokovic không tham dự ATP Finals 2025, hai cái tên Felix Auger-Aliassime (Canada) và Lorenzo Musetti (Ý) sẽ là những người hưởng lợi lớn nhất. Tuy nhiên, nếu “Nole” quyết định thi đấu, Musetti sẽ buộc phải vô địch Hellenic Championship mới đủ điểm góp mặt ở Turin.

Ở tuổi 38, Novak Djokovic dường như đã bước sang một giai đoạn mới của sự nghiệp, thi đấu chọn lọc, đặt cảm xúc và niềm vui lên trên danh hiệu. Nhưng rõ ràng, khi bước vào sân, ngọn lửa cạnh tranh của anh vẫn chưa bao giờ tắt.