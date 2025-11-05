Đại chiến giới tính gây sốc tennis: Số 1 nữ Sabalenka thách thức "Trai hư" Kyrgios

🎾 Kyrgios – từ “kẻ nổi loạn” đến người đại diện cho giải đấu đặc biệt

Nick Kyrgios sẽ tái xuất sân đấu vào ngày 28/12 tới trong trận “Battle of the Sexes Dubai Showdown” (Đại chiến giới tính) cùng Aryna Sabalenka tay vợt nữ số 1 thế giới. Trận đấu được dự kiến tổ chức tại nhà thi đấu ở Dubai và đã được cả hai xác nhận trên mạng xã hội.

Kyrgios sẽ tái xuất trong sự kiện lần này

Kyrgios, 30 tuổi, gần như biến mất khỏi ATP Tour trong hai năm qua vì chấn thương đầu gối trái. Từng đứng trong top 20 thế giới, anh nay chỉ xếp hạng 652 và mới chỉ chơi 6 trận kể từ năm 2022.

Sự kiện này đánh dấu lần hiếm hoi Kyrgios tham gia một trận đấu biểu diễn mang tính xã hội nhiều hơn thể thao. Anh từng nhiều lần phản đối các quy tắc truyền thống và không ít lần gây tranh cãi, khiến việc đối đầu một tay vợt nữ hàng đầu thế giới càng khiến dư luận chú ý.

👑 Sabalenka tiếp nối di sản Billie Jean King

Trận đấu Kyrgios – Sabalenka được ví như phiên bản hiện đại của “Battle of the Sexes” năm 1973, khi huyền thoại Billie Jean King đánh bại Bobby Riggs trong trận đấu mang tính biểu tượng cho bình đẳng giới. Sự kiện đó thu hút hơn 90 triệu người xem và được xem là bước ngoặt lịch sử cho thể thao nữ.

Sabalenka đang là tay vợt nữ số 1 thế giới

Sabalenka, hiện đứng đầu bảng xếp hạng WTA, bày tỏ sự kính trọng sâu sắc với King: “Tôi tự hào được đại diện cho quần vợt nữ trong trận đấu này. Đây là cơ hội để chúng tôi tôn vinh những gì Billie Jean King đã làm cho thế hệ hôm nay”.

Trong lịch sử, nhiều trận đơn nam – nữ từng diễn ra, từ Ernest Renshaw – Lottie Dod năm 1888, đến Evonne Goolagong – Ilie Nastase năm 1975, hay Pat Cash – Johanna Konta năm 2017. Tuy nhiên, ít sự kiện nào thu hút sự chú ý toàn cầu như màn so tài sắp tới giữa Sabalenka và Kyrgios.

💰 “Cuộc chiến tự hào”, không phải vì tiền thưởng

Theo Stuart Duguid người đại diện chung của Sabalenka và Kyrgios, đồng thời là nhà đồng sáng lập công ty thể thao EVOLVE trận đấu này không vì tiền, mà vì lòng tự hào và sự đổi mới. Mặc dù chưa công bố tiền thưởng, nhiều khả năng cả hai tay vợt vẫn sẽ nhận được khoản phí tham dự đáng kể, tương tự các sự kiện biểu diễn lớn khác.

Các nhà tổ chức cho biết trận đấu sẽ diễn ra trong thể thức best-of-three (3 set thắng 2). Để tạo sự cân bằng, mặt sân phía Sabalenka sẽ được thu hẹp lại, và cả hai tay vợt chỉ được phép giao bóng một lần. “Khoa học cho thấy phụ nữ di chuyển chậm hơn nam giới khoảng 9%, nên chúng tôi điều chỉnh kích thước sân để phản ánh sự công bằng thực tế”, Duguid lý giải.

Đây được xem là nỗ lực nhằm tái định nghĩa khái niệm bình đẳng trong thể thao không phải bằng cách xóa bỏ khác biệt, mà là thừa nhận và điều chỉnh chúng. Với Sabalenka, đó là cơ hội thể hiện sức mạnh và bản lĩnh của tay vợt nữ số 1 thế giới. Còn với Kyrgios, đó là sân khấu để anh một lần nữa khuấy động làng banh nỉ theo cách “điên rồ” và đầy kịch tính mà chỉ riêng anh mới có thể tạo ra.