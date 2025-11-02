Nóng nhất thể thao sáng 2/11: Tennis nam kém hay hơn tennis nữ vì Alcaraz - Sinner

"Tiểu Serena" tuyên bố tennis nữ hấp dẫn hơn tennis nam

Trả lời phỏng vấn Marca, Coco Gauff cho rằng tennis nữ hiện tại hấp dẫn hơn tennis nam, dựa vào thành tích ở Grand Slam mùa 2025. Trong khi nội dung đơn nữ có 4 nhà vô địch Grand Slam khác nhau, Carlos Alcaraz (Roland Garros, US Open) và Jannik Sinner (Australian Open, Wimbledon) lại chia nhau 4 danh hiệu, đồng thời vượt trội phần còn lại:

Coco Gauff cho rằng sự thống trị của Alcaraz, Sinner khiến tennis nam kém hấp dẫn hơn tennis nữ

"Thật tuyệt khi có 4 nhà vô địch Grand Slam khác nhau, bởi vì các cô gái đều có mùa giải rất cạnh tranh. Điều đó làm cho tennis trở nên thú vị hơn vì bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Dù Carlos và Jannik đều thi đấu rất tốt, mọi người tin rằng sẽ tốt hơn nếu có thêm ứng cử viên thứ 3 để cuộc đua trở nên hấp dẫn. Cá nhân tôi cũng nghĩ rằng có nhiều nhà vô địch cùng lúc sẽ tốt hơn".

Federer chọn 5 tay vợt vĩ đại nhất mọi thời

Chia sẻ trên kênh YouTube Complex, Roger Federer đã tiết lộ danh sách 5 tay vợt mà theo anh là vĩ đại nhất mọi thời. Bên cạnh những đại kình địch Rafael Nadal và Novak Djokovic, 3 cái tên còn lại gồm Pete Sampras, Boris Becker, Stefan Edberg. Đáng chú ý, "Tàu tốc hành" không đưa mình vào danh sách này.

"Đối với tôi, những tay vợt vĩ đại nhất là Stefan Edberg, Boris Becker. Tôi thường xuyên họ thi đấu nhiều lần qua TV. Sau đó, Pete Sampras là người tiếp theo và tất nhiên đến Nadal, Djokovic", Federer cho hay.

Nguy cơ "bể kèo" Gervonta Davis, Jake chốt đối thủ mới

Theo phóng viên Chris Mannix, Jake Paul đã gửi lời mời võ sĩ Ryan Garcia, nhà cựu vô địch boxing hạng nhẹ WBC tham dự trận đấu biểu diễn. Ban đầu, Jake Paul lên kế hoạch thượng đài với Gervonta Davis vào ngày 14/11, tuy nhiên trận đấu có nguy cơ "bể kèo" do Davis liên tiếp vướng vào những vụ kiện về bạo hành gia đình, hành hung và dọa giết bạn tập cũ.

Hamilton không được đánh giá đúng với vị thế ở F1

Trên podcast "High Performance", Susie Wolff - Giám đốc điều hành Học viện F1 và là vợ của Toto Wolff (lãnh đội Mercedes) - đã hết lời ngợi Lewis Hamilton. Theo Susie Wolff, tay đua 7 lần vô địch F1 "đóng góp một phần vào việc đưa F1 vượt khỏi phạm vi thể thao và đua xe, biến lối vào đường đua thành sàn catwalk nhưng đôi khi không được ghi nhận xứng đáng với những gì đã cống hiến".