Cặp đôi vàng thể thao: Con trai nhà vô địch Grand Slam "trói tim" con gái huyền thoại QBV

Khi mùa giải tennis kết thúc, nhiều ngôi sao bắt đầu dành thời gian cho những khoảnh khắc riêng tư và năm nay, Sebastian Korda là cái tên mở màn “mùa cầu hôn” của làng banh nỉ. Chỉ vài ngày sau khi dừng bước ở bán kết giải Athens, tay vợt người Mỹ đã quỳ gối và cầu hôn bạn gái lâu năm Ivana Nedved.

Màn đính hôn nhanh chóng gây chú ý bởi câu chuyện phía sau, một bên là gia đình tennis danh giá, bên kia là huyền thoại bóng đá châu Âu.

Korda cầu hôn thành công bạn gái xinh đẹp

Cặp đôi vàng của làng thể thao

Sebastian Korda, 25 tuổi, từng đạt vị trí hạng 15 ATP, là chủ nhân của 2 danh hiệu ATP và được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của thế hệ kế cận.

Nhưng trong gia đình Korda, thể thao dường như là ADN bẩm sinh, người bố Petr Korda là cựu số 2 tennis thế giới, vô địch Australian Open 1998, người mẹ Regina Rajchrtova, từng xếp hạng 26 tennis WTA, vào tới tuần thứ hai ở US Open.

Hai chị gái, Nelly và Jessica Korda là golfer chuyên nghiệp, trong đó Nelly từng là số 1 thế giới và vô địch hai major.

Với xuất phát điểm ấy, việc Sebastian thành công với tennis chuyên nghiệp cũng là điều hợp lý. Nhưng mối tình của anh càng đặc biệt hơn khi bạn gái, nay trở thành vị hôn thê cũng là con nhà thể thao trứ danh.

Ivana Nedved là con gái của Pavel Nedved, huyền thoại bóng đá người Cộng hòa Séc, cựu cầu thủ Juventus và chủ nhân Quả bóng vàng năm 2003. Ivana lớn lên trong môi trường thể thao đỉnh cao, hiểu sự khắc nghiệt của thi đấu chuyên nghiệp và những hy sinh mà vận động viên phải đánh đổi.

Sebastian từng chia sẻ về Ivana: “Điều tuyệt vời nhất là cô ấy hiểu thể thao. Hiểu những hy sinh, những khó khăn. Và cô ấy luôn bên cạnh tôi”.

Tình yêu xuất phát từ sự thấu hiểu

Chặng đường thi đấu 11 tháng mỗi năm khiến nhiều tay vợt không có thời gian cho đời sống cá nhân. Ivana thường xuyên đồng hành cùng Sebastian tại các giải đấu khắp thế giới, là điểm tựa giúp anh giữ sự cân bằng.

“Cô ấy giúp tôi vui vẻ, giúp tôi thoát khỏi áp lực tennis, cùng đi dạo, du lịch và sống như những người bình thường”, Sebastian chia sẻ.

Đối với Korda, Ivana không chỉ là bạn gái mà là người đồng hành trong hành trình thi đấu.

Ivana (giữa) là con gái của huyền thoại bóng đá Pavel Nedved

Màn cầu hôn ngọt ngào

Sebastian công bố tin vui qua Instagram bằng loạt ảnh chụp trong buồng photobooth, nắm tay Ivana cùng chiếc nhẫn lấp lánh. Anh viết ngắn gọn: “Forever and then some”. (Tạm dịch: Mãi mãi và hơn thế nữa.)

Những tay vợt tên tuổi như Coco Gauff, Alexei Popyrin, cùng hai chị gái golfer Jessica và Nelly Korda, đồng loạt để lại lời chúc mừng dưới bài đăng.

Màn đính hôn của Korda và Ivana nhanh chóng trở thành chủ đề nổi bật trên truyền thông quốc tế vì sự nổi tiếng của cả hai, và sự “môn đăng hộ đối” hiếm có.

Trong khi nhiều sao thể thao phải vật lộn để cân bằng sự nghiệp và chuyện tình cảm, cặp đôi này lại tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu.

Mùa giải 2026 đang chờ Sebastian phía trước, nhưng anh đã hoàn thành “danh hiệu” quan trọng nhất của riêng mình, tìm được người đồng hành đáng tin cậy.