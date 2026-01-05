Thể thao VN đón tin vui: 2 cặp tiên đồng ngọc nữ đính hôn & sắp "về chung nhà"

Những ngày đầu năm 2026, làng thể thao Việt Nam như được nhuộm hồng bởi hai chuyện tình đẹp bậc nhất. Các ngôi sao khiến người hâm mộ tan chảy khi lần lượt công bố chuyện đính hôn và rộ tin chuẩn bị về chung một nhà, mở ra cuộc sống mới ngọt ngào phía sau hậu trường thể thao.

Từ cầu lông, bắn cung cho tới bóng chuyền, điền kinh, cả hai cặp đôi đều được ví như “tiên đồng ngọc nữ”, nơi tài năng, nhan sắc và nghị lực hội tụ trong những mối tình đầy cảm hứng.

Đức Phát cầu hôn bạn gái Ánh Nguyệt

Lê Đức Phát - Đỗ Thị Ánh Nguyệt: Cầu hôn ngọt ngào khép lại năm cũ

Bước sang năm mới 2026, người hâm mộ vỡ òa khi tay vợt cầu lông số một Việt Nam Lê Đức Phát chính thức cầu hôn bạn gái là nữ cung thủ hàng đầu Đỗ Thị Ánh Nguyệt sau gần hai năm gắn bó.

Trên trang cá nhân, Đức Phát đăng tải loạt ảnh cầu hôn lãng mạn trong không gian ngập tràn hoa hồng, nến và bóng, kèm dòng trạng thái giản dị mà đầy cảm xúc: “Hoàn thành nhiệm vụ cuối năm”. Chỉ vài giờ sau, rất nhiều lời chúc phúc đã được gửi tới cặp đôi từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ.

Chuyện tình của họ bắt đầu nảy nở sau khi cùng góp mặt tại Olympic Paris 2024, trước khi chính thức công khai không lâu sau đó. Từ những buổi tập cùng đội tuyển cho tới đời thường, Đức Phát và Ánh Nguyệt luôn đồng hành, trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến nhất của thể thao Việt Nam.

Ánh Nguyệt khoe chiếc nhẫn đính hôn

Ánh Nguyệt, sinh năm 2001, là gương mặt tiêu biểu của đội tuyển bắn cung nữ Việt Nam. Cô từng dự Olympic Tokyo 2020, Olympic Paris 2024, giành HCV đồng đội cung 1 dây nữ tại SEA Games 30 và có thời điểm vươn lên hạng 17 thế giới.

Trong khi đó, Đức Phát, hơn bạn gái 3 tuổi đang là trụ cột của cầu lông nam Việt Nam, từng cầm cờ cho đoàn thể thao nước nhà tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 và giành nhiều danh hiệu ở hệ thống International Challenge/Series. Từ hai cá tính thể thao, họ đang viết nên câu chuyện tình yêu lãng mạn của thể thao Việt.

Phạm Thị Nguyệt Anh - Quách Công Lịch: Tình yêu kín tiếng chuẩn bị “về chung một nhà”

Song song với màn cầu hôn ngọt ngào của Đức Phát - Ánh Nguyệt, làng thể thao còn rộ lên thông tin “hotgirl” bóng chuyền Phạm Thị Nguyệt Anh sắp kết hôn với “nam thần” điền kinh Quách Công Lịch vào đầu năm 2026.

Quách Công Lịch và Nguyệt Anh sắp về một nhà

Cặp đôi đã có nhiều năm gắn bó kín tiếng. Từ những lần bạn bè vô tình hé lộ trên livestream, đến loạt khoảnh khắc tình tứ được giấu mặt trên mạng xã hội, người hâm mộ sớm nhận ra mối quan hệ đặc biệt này. Mãi tới ngày 8/3/2024, Nguyệt Anh và Công Lịch mới chính thức công khai qua đoạn video TikTok “đu trend” ngọt ngào, mở màn cho chuỗi tương tác dễ thương khiến fan liên tục “đẩy thuyền”.

Phạm Thị Nguyệt Anh, sinh năm 1998, là chủ công trụ cột của CLB Binh chủng Thông tin. Trên sân bóng chuyền, cô nổi bật với những cú đập uy lực, ngoài đời, cô lại ghi điểm bởi gương mặt thanh tú, phong cách thời trang cá tính và hình ảnh hiện đại của thế hệ VĐV mới.

Ngôi sao điền kinh và bước chạy "thẳng vào tim" ngọc nữ bóng chuyền Việt Nam

Quách Công Lịch, sinh năm 1993, là một tượng đài của điền kinh Việt Nam. Anh từng thống trị nội dung 400m ở khu vực Đông Nam Á và châu Á, đỉnh cao là tấm HCV 400m tại Grand Prix châu Á 2017. Sau khi giải nghệ, Công Lịch chuyển sang công tác huấn luyện, tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà.