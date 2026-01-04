Nóng nhất thể thao sáng 4/1: Khẩu chiến Kyrgios – Rusedski trước thềm Australian Open

🎾 Khẩu chiến Kyrgios – Rusedski trước thềm Australian Open

Nick Kyrgios và Greg Rusedski đang liên tục công kích qua lại khi tranh cãi quanh các suất vé đặc cách cho Australian Open ngày càng căng thẳng, ngay trước thềm Grand Slam đầu tiên của mùa giải. Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh Greg Rusedski buộc phải lên tiếng tự bảo vệ sau khi Kyrgios cáo buộc ông từng “dính doping” trong sự nghiệp.

Kyrgios và huyền thoại Rusedski khẩu chiến

Rusedski, người giành danh hiệu Nhân vật thể thao của năm do BBC bình chọn năm 1997, từng cho kết quả dương tính với steroid đồng hóa nandrolone sáu năm sau đó, song Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP) đã xóa bỏ mọi cáo buộc vi phạm doping đối với ông.

Kyrgios khơi lại vụ việc cách đây hơn 20 năm để đáp trả những phát biểu của Rusedski, người cho rằng cựu á quân Wimbledon không xứng đáng nhận vé đặc cách dự Australian Open.

Tay vợt người Australia thẳng thắn tuyên bố: “Tôi khá chắc Greg từng dính tới chất tăng cường thành tích một lần trong sự nghiệp, nên tôi sẽ không quá coi trọng lời khuyên từ một người như vậy”.

🏆 Stan Wawrinka bắt đầu vai trò mới

Stan Wawrinka, nhà vô địch ba danh hiệu Grand Slam, sẽ nói lời chia tay quần vợt chuyên nghiệp trong thời gian tới. Tay vợt người Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch giải nghệ trong giai đoạn nghỉ giữa mùa và dự kiến treo vợt vào cuối năm 2026, khi bước sang tuổi 40.

Dù vậy, Wawrinka vẫn còn một mùa giải cuối cùng đầy bận rộn phía trước. Anh sẽ khởi động năm thi đấu tại United Cup, nơi đảm nhận vai trò đội trưởng kiêm tay vợt đơn nam số một của Thụy Sĩ.

Cựu tay vợt số 3 thế giới sẽ dẫn dắt đội nhà chạm trán Italy và Pháp tại bảng C, đồng thời úp mở khả năng trở lại United Cup trong tương lai với một vai trò mới, có thể chỉ vài tuần sau khi chính thức giải nghệ.

🏎️ Verstappen lại gây sức ép lên vị trí của George Russell

George Russell một lần nữa đối diện nguy cơ bị đe dọa vị trí tại Mercedes, trong bối cảnh Max Verstappen tiếp tục được nhắc đến sau những phát biểu mới của ông Toto Wolff. Ông Wolff cho biết tài năng trẻ Kimi Antonelli được định hướng gắn bó lâu dài với Mercedes, bất chấp mùa giải ra mắt Formula 1 có nhiều thời điểm khó khăn.

Mercedes đặt rất nhiều kỳ vọng vào Antonelli sau khi đẩy nhanh lộ trình đưa tay đua trẻ người Italy lên F1, đặc biệt khi Lewis Hamilton quyết định chuyển sang Ferrari. Antonelli khởi đầu ấn tượng với năm lần vào top 6 trong sáu chặng đầu, thậm chí giành pole ở cuộc đua Sprint Miami hồi tháng 5 và có podium đầu tiên tại Canadian Grand Prix. Tuy nhiên, phong độ của anh chững lại ở giai đoạn giữa mùa do những thay đổi về kỹ thuật của Mercedes cùng nhiều yếu tố khác.

🥊 Anthony Joshua trở về Anh sau bi kịch tại Nigeria

Anthony Joshua đã trở lại Vương quốc Anh sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần Lagos, Nigeria, khiến hai người bạn thân và cộng sự của anh thiệt mạng. Võ sĩ hạng nặng người Anh từng phải nhập viện sau vụ việc, trong đó hai nạn nhân là Latif “Latz” Ayodele và Sina Ghami.

Theo The Sun, Joshua đã bay về London bằng chuyên cơ riêng và hạ cánh xuống sân bay Stansted vào tối thứ Sáu, trước lễ tang dự kiến được tổ chức tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô vào Chủ nhật.

Nguồn tin cho biết Joshua vẫn đang cân nhắc việc có tham dự tang lễ hay không, dù rất mong muốn. Joshua lo ngại sự xuất hiện của anh có thể thu hút quá nhiều sự chú ý và vô tình làm lu mờ buổi lễ tưởng niệm dành cho gia đình hai người bạn xấu số.