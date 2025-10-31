Nóng nhất thể thao sáng 31/10: Alcaraz được khuyên cần khiêm tốn như Nadal

Alcaraz được khuyên cần khiêm tốn như Nadal

Alcaraz đã tỏ ra đầy thất vọng sau khi thua Norrie ở Paris Masters. HLV Juan Carlos Ferrero sau trận đã nói với Alcaraz: "Hãy nghĩ về điều cậu làm tốt và sửa chữa các sai lầm". Đáp lại, Alcaraz cho hay: "Em làm mọi thứ sai hết, không cảm nhận được điều gì. Không gì cả. Cảm giác tệ hơn cả ở Monte Carlo”.

Nhà báo Pháp Benoit Maylin đã cảnh báo Alcaraz trên chương trình Sans Filet, khuyên tay vợt Tây Ban Nha học hỏi Djokovic, Nadal và Federer về cách thắng trận khi không ở phong độ tốt nhất: "Khi đã chơi 9 chung kết liên tiếp và đánh bại Norrie ở Wimbledon, Alcaraz chắc chắn bước vào giải với tâm lý "tôi bất khả chiến bại".

Alcaraz cần học hỏi thái độ của Nadal

Tôi không thích thái độ của Alcaraz. Không thích ngôn ngữ cơ thể, nổi giận, tự nói mình không làm được. Alcaraz biết thắng khi chơi tệ, như các bậc tiền bối đã làm. Nadal, Djokovic và Federer không luôn chơi hay nhất, nhưng họ thắng nhờ khiêm tốn khi chiến đấu".

Isner giải thích lý do không kỳ vọng Djokovic tham dự ATP Finals

Djokovic là một trong những tay vợt đầu tiên giành suất dự ATP Finals, nhưng John Isner không tin ngôi sao người Serbia 38 tuổi sẽ góp mặt tại giải đấu khép mùa năm nay: "Tôi không nghĩ Djokovic tham dự ATP Finals. Và hy vọng tôi sai. Mọi người đều muốn thấy anh ấy ở Turin. Ở tuổi 38, Djokovic cần nhắc lại lần nữa. Nhưng tôi không tin anh ấy sẽ chơi. Tôi nghĩ anh ấy chỉ đang chuẩn bị cho năm 2026".

Fonseca được khen đang phát triển tốt

Cựu số 1 thế giới Jimmy Connors đánh giá cao trình độ của Fonseca. Trên tập podcast mới nhất, huyền thoại người Mỹ phân tích tiềm năng của tay vợt Brazil: “Có những lúc bạn không quan tâm mùa giải đang ở giai đoạn nào. Chỉ cần giành chiến thắng để củng cố sự tự tin. Chúng ta nói rằng không gì quan trọng hơn chiến thắng trong thể thao. Nếu Fonseca duy trì được tinh thần đó khi đến Australian Open thì sẽ rất tốt. Fonseca có lối chơi và thể hình tốt. Tôi luôn muốn xem Fonseca thi đấu nhiều hơn".

Alvarez chưa muốn dừng lại

Canelo Alvarez ở tuổi 35 cho thấy dấu hiệu sa sút. Nhiều người nghĩ rằng trận gặp Crawford sẽ là trận cuối của Alvarez. Nhưng Alvarez không nghĩ như vậy: "Sau 20 năm, tôi vẫn cảm nhận được ngọn lửa đam mê giống như khi lần đầu bước lên sàn đấu. Mỗi chiến thắng và mỗi thử thách đã rèn giũa nên con người tôi ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người hâm mộ và Mexico. Các bạn chính là sức mạnh và nguồn cảm hứng của tôi từ ngày đầu".