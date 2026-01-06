Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam - U23 Jordan: Thầy Kim nói gì về màn trình diễn?

U23 Việt Nam khiến U23 Jordan choáng váng

Dù bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam vẫn nhập cuộc tự tin và thậm chí chơi lấn lướt U23 Jordan. Sau những nỗ lực hãm thành, “Những chiến binh sao vàng” cũng khiến hàng thủ đại diện Tây Á sớm mắc sai lầm. Ngay phút thứ 10, Đình Bắc đá phạt góc khó chịu, khiến Mohammad Taha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Và trên chấm 11m, đích thân Đình Bắc bước lên lãnh trách nhiệm và thực hiện cú sút chìm hiểm hóc để mở tỷ số trận đấu.

U23 Việt Nam dẫn U23 Jordan 2 bàn ngay sau hiệp một (Ảnh: AFC)

Sau bàn dẫn sớm, U23 Việt Nam không lùi sâu mà tiếp tục chơi sòng phẳng với U23 Jordan. Và trong một tình huống phạt góc khác ở cuối hiệp một, “Những chiến binh sao vàng” đã chọc thủng lưới đại diện Tây Á lần thứ hai. Khuất Văn Khang treo bóng đầy ý đồ về phía cột xa, tạo điều kiện cho Nguyễn Hiểu Minh thoải mái băng vào đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt.

Thầy Kim muốn giành trọn 3 điểm

HLV Kim Sang Sik vừa dẫn dắt U22 Việt Nam, nòng cốt của U23, giành HCV SEA Games 2025, và ông có lợi thế khi đã tập trung đội hình trong 2 tháng qua. Theo nhận định của AFC, điều này sẽ là động lực quan trọng cho mục tiêu vượt qua thành tích á quân U23 châu Á năm 2018 của “Những chiến binh sao vàng”.

HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận mở màn

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận sự tự tin đang rất cao trong đội hình U23 Việt Nam, nhưng đồng thời quyết tâm không để điều đó trở thành sự chủ quan trước U23 Jordan.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Hai tháng bên các cầu thủ, tôi đã dành nhiều thời gian với họ hơn cả gia đình mình. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn.

Các cầu thủ đã giành HCV SEA Games, đó là kết quả tốt nhất cho đội và cho đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở họ không được chủ quan vì vẫn còn một giải đấu khác và tôi phải quản lý tốt vấn đề này. Tôi muốn các cầu thủ tự tin cho các trận đấu và tôi tin rằng chúng tôi sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ”.

HLV Jordan nắm rõ U23 Việt Nam

Về phía U23 Jordan, HLV Omar Nahji chia sẻ: “Đây là giải đấu khá quan trọng với chúng tôi. Trận mở màn luôn đưa ra những gợi ý và giải pháp. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và các cầu thủ rất quyết tâm để khởi đầu tốt. Chúng tôi sẵn sàng về mặt thể lực, tinh thần và chiến thuật. Chúng tôi hy vọng có chiến thắng ở trận đầu, điều đó sẽ giúp chúng tôi chủ động hơn trong hai trận còn lại.

U23 Việt Nam là tập thể chất lượng. Họ đã tiến bộ nhiều trong vài tháng gần đây. Chúng tôi nắm được những thay đổi mà họ đã thực hiện. Họ có những cầu thủ nhanh nhẹn, vì vậy chúng tôi phải tập trung và sẵn sàng cho điều đó”.

U23 Jordan đã thi đấu ấn tượng tại vòng loại, ghi 19 bàn và giành chiến thắng trước U23 Turkmenistan, U23 Bhutan và U23 Đài Loan (Trung Quốc). Khi đội tuyển Jordan chuẩn bị cho lần đầu dự VCK World Cup, HLV Nahji cho rằng giải đấu này cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Jordan khẳng định mình và có cơ hội được triệu tập cho sân chơi lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Canada và Mexico.

“Bóng đá Jordan hiện đang trải qua giai đoạn tích cực. Theo cách nhìn của chúng tôi, điều này chỉ mang lại lợi thế, đặc biệt về mặt tinh thần. Họ chịu nhiều áp lực bởi kỳ vọng cao từ quê nhà, nhưng chúng tôi sẽ biến điều đó làm động lực. Đây là cơ hội để các cầu thủ chứng tỏ năng lực. Được thi đấu ở World Cup, không gì tốt hơn để tạo động lực cho các cầu thủ”, HLV Nahji nói thêm.

