Nóng nhất thể thao sáng 4/11: "Chân dài" bóng chuyền Bích Thủy sang Nhật Bản thi đấu

Phụ công Trần Thị Bích Thủy sẽ lên đường tới Nhật Bản trong hôm nay 4/11 để bắt đầu hành trình với CLB Okayama Seagulls ở giải VĐQG bóng chuyền nữ Nhật Bản. CLB đến từ vùng Chugoku ở phía Tây Nhật Bản đã từng là Á quân Nhật Bản trong quá khứ nhưng mùa này họ đã thua cả 8 trận đầu tiên và xếp áp chót trên BXH 14 đội.

Bích Thủy do đó được Seagulls bổ sung nhằm đạt được kết quả tốt trong phần còn lại của mùa giải. Đây là lần xuất ngoại thứ 3 cho Bích Thủy sau khi khoác áo Quint Air Force (Thái Lan) và GS Caltex Seoul Kixx (Hàn Quốc).

Thái Lan nhắm giành nửa bộ HCV bóng chuyền tại SEA Games

Trong ngày 3/11, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã công bố mục tiêu giành 2 trên tổng số 4 HCV tại SEA Games 33 trong cuộc họp chính thức của tổ chức này. Theo đó bóng chuyền nữ sẽ là môn trọng tâm, và tuyển bóng chuyền bãi biển nữ cũng được kỳ vọng đoạt vàng do có thực lực tốt hơn phần còn lại của Đông Nam Á.

Jake Paul và Gervonta Davis đút túi thù lao “cứng” tổng cộng 50 triệu USD

Vào ngày 15/11 Jake Paul và Gervonta Davis sẽ có trận so găng biểu diễn được đánh giá sẽ thu về khoản tiền khá lớn. Mặc dù Paul đã tự lăng xê cho trận đấu khi gọi đây là “cuộc so tài 100 triệu USD”, thực tế Paul sẽ được trả 50 triệu USD trong khi Davis chỉ được 10 triệu USD, tổng cộng 50 triệu USD. Tuy nhiên thù lao trả cho họ là thù lao “cứng”, trong khi Paul sẽ ăn phần trăm từ doanh thu tổng và Davis sẽ được trả thêm 20 triệu USD từ thỏa thuận với Netflix.

Tuyển Judo Việt Nam thi đấu giải Kata vô địch thế giới từ hôm nay

Đội tuyển Judo Việt Nam đã có mặt tại Paris, Pháp để chuẩn bị cho giải Vô địch thế giới Judo các nội dung biểu diễn Kata, bắt đầu từ hôm nay 4/11 và sẽ kéo dài trong 1 tuần. Tuyển Việt Nam có 6 VĐV gồm Trần Quốc Cường, Nguyễn Bảo Ngọc, Phan Minh Hạnh, Trần Lê Phương Nga, P hạm Thiện Nhân và Lê Khánh Ngọc. Kỳ vọng của đội tuyển là thi đấu tốt nhất có thể nhằm đánh giá năng lực trước khi chuẩn bị cho SEA Games 33.