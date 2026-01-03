Nóng nhất thể thao sáng 3/1: Medvedev đề nghị đổi giờ thi đấu ở Australian Open

Medvedev đề nghị đổi giờ thi đấu ở Australian Open

Daniil Medvedev mới đây cho biết giờ thi đấu tại Australian Open 2026 nên được thay đổi đối với các trận đấu diễn ra phiên buổi tối, qua đó hạn chế các trận kéo dài sang quá nửa đêm. “Trận đấu đầu tiên bắt đầu lúc 19h. Khi bạn có một trận đấu 5 set, và cả hai trận đều kéo dài 5 set đối với tôi, thì việc bắt đầu lúc 19h là hơi muộn. Họ nên bắt đầu lúc 18h”, Medvedev nói.

Lê Thanh Thúy gia nhập Tasco Auto Hà Nội

CLB Tasco Auto Hà Nội sau khi bổ sung Vi Thị Như Quỳnh và Khánh Đang đã tăng cường thêm 1 tuyển thủ nữa là Lê Thanh Thúy. Phụ công chủ lực của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã quyết định rời Ninh Bình sau nhiều năm gắn bó để thi đấu cho đại diện thủ đô ở giải VĐQG năm 2026.

Sakkari chuẩn bị cưới con trai cựu Thủ tướng Hy Lạp

Tay vợt người Hy Lạp Maria Sakkari đã được bạn trai cô là Konstantinos Mitsotakis cầu hôn sau 5 năm hẹn hò và dự kiến họ sẽ làm đám cưới vào năm 2027. Konstantinos Mitsotakis là con trai của cựu Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và chính ông cựu Thủ tướng đã để lộ tin này trong lúc nói chuyện với các chính khách khác. Sakkari từng là tay vợt hạng 3 thế giới và vào bán kết Roland Garros 2021, cô hiện đang cùng đội tuyển Hy Lạp thi đấu ở Unitec Cup.

Dimitrov hy vọng HLV mới sẽ cải thiện thể trạng của anh

Grigor Dimitrov đã chuyển sang hợp tác với HLV mới Xavier Malisse cho mùa giải 2026 và anh hy vọng sẽ cải thiện được thể trạng của mình sau năm 2025 phải bỏ cuộc giữa chừng ở khá nhiều giải. Malisse, người từng leo lên hạng 19 thế giới, được cho là sẽ cải tổ toàn bộ chế độ tập luyện và hồi phục của Dimitrov để anh đạt kết quả tốt hơn.