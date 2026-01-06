Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Solskjaer được cân nhắc trở lại ngồi "ghế nóng" MU sau khi Amorim bị sa thải

Sự kiện: Manchester United HLV Ole Gunnar Solskjaer Premier League 2025-26

Ole Gunnar Solskjaer đang được xem xét cho vai trò HLV tạm quyền tại MU, sau khi "Quỷ đỏ" sa thải Ruben Amorim hôm 5/1, kết thúc 14 tháng dẫn dắt đội bóng.

   

Solskjaer được cân nhắc trở lại MU

Theo The Athletic, MU sẽ không vội vàng bổ nhiệm HLV chính thức và có thể trì hoãn thông báo cho tới mùa hè, khi hợp đồng của các ứng viên như Oliver Glasner của Crystal Palace, Andoni Iraola (Bournemouth) và Marco Silva (Fulham) hết hạn. Trong thời gian chờ đợi, Darren Fletcher sẽ tạm quyền chỉ đạo “Quỷ đỏ” trong trận gặp Burnley trên sân Turf Moor ở vòng 21 Ngoại hạng Anh vào ngày 8/1 tới.

Solskjaer được cân nhắc trở lại ngồi "ghế nóng" MU sau khi Amorim bị sa thải - 1

Solskjaer từng dẫn dắt MU từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2021

Nguồn tin cũng cho biết, MU không loại trừ khả năng HLV tạm quyền dài hạn, với Solskjaer đang được cân nhắc, trong khi Michael Carrick cũng được nhắc tới cho khả năng trở lại. Solskjaer hiện đang thất nghiệp sau khi bị Besiktas sa thải vào tháng 8 năm ngoái.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, bản thân Solskjaer cũng đang quan tâm đến việc trở lại dẫn dắt Old Trafford trong vai trò HLV tạm quyền. Các nguồn tin cho biết MU nắm được nguyện vọng của chiến lược gia người Na Uy, ngay cả trong hợp đồng chỉ 6 tháng.

Solskjaer từng chịu số phận tương tự như Amorim vào tháng 11/2021. Ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU thay Jose Mourinho năm 2018 và đã gây ấn tượng trên băng ghế chỉ đạo, sau đó nhận hợp đồng chính thức 3 năm. Tuy nhiên, khoản đầu tư chuyển nhượng khổng lồ mùa hè 2021 tăng áp lực, và ông bị sa thải sau thất bại 1-4 trước Watford vào tháng 11/2021. Ralf Rangnick tạm quyền thay Solskjaer trước khi Erik Ten Hag được bổ nhiệm chính thức.

Kể từ đó, Solskjaer có thời gian dẫn dắt Besiktas kéo dài 7 tháng. Ông từng tiết lộ vào tháng 9/2024, khi Ten Hag còn dẫn dắt MU, rằng ông sẵn sàng trở lại Old Trafford nếu được mời: “Nếu gia đình [MU] mời, tôi sẽ đồng ý bất cứ ngày nào trong tuần. Nói về công việc của người khác thì không đúng, nhưng nếu được mời, tôi chắc chắn sẽ đồng ý”.

Trong khi đó, nhà báo Gianluca Di Marzio của Sky Italia, cho biết cựu HLV Chelsea, Enzo Maresca, cũng nằm trong danh sách của MU để thay thế Amorim. Chiến lược gia người Italia hiện cũng đang rảnh rỗi sau khi rời Stamford Bridge 4 ngày trước khi Amorim bị MU sa thải.

Nguồn tin cũng cho biết giám đốc điều hành MU, Omar Berrada, có mối quan hệ thân thiết với Maresca, khi ông từng đưa chiến lược gia người Italia đến Man City làm trợ lý cho Pep Guardiola.

