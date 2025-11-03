Nóng nhất thể thao sáng 3/11: Coco Gauff chán vì Sinner và Alcaraz thống trị làng quần vợt

Coco Gauff chán vì Sinner và Alcaraz thống trị làng quần vợt

Trong khi 4 Grand Slam gần nhất của nữ thuộc 4 nhà vô địch khác nhau, thì cuộc chiến của các tay vợt nam không cân bằng. Sinner hoặc Alcaraz đoạt mọi danh hiệu lớn kể từ sau chức vô địch US Open 2023 của Novak Djokovic.

Tay vợt Coco Gauff không vui vì điều này: "Các tay vợt nữ có sự cạnh tranh lớn. Tôi nghĩ điều đó làm môn thể thao hấp dẫn hơn.

Sinner và Alcaraz quá vượt trội so với phần còn lại nên khiến Gauff chán

Alcaraz và Sinner xuất sắc, nhưng tôi nghĩ có tay vợt thứ 3 xuất hiện ở cuộc cạnh tranh thì sẽ thú vị hơn. Tốt hơn là nên có nhà vô địch khác cạnh tranh với 2 tay vợt quá quen mặt này.

Tôi không có ý hạ thấp, họ là kỳ phùng địch thủ và họ quá tuyệt vời. Nhưng ở góc độ dài hạn, với tôi là fan, xem bán kết, tứ kết các giải lớn mà không biết ai đi tiếp thì hấp dẫn hơn, thay vì biết trước như hiện tại. Nhưng điều đó chứng tỏ họ vĩ đại".

Medvedev rút khỏi Metz

Daniil Medvedev sẽ không dự ATP 250 Metz tuần tới. Anh đã gặp mặt trực tiếp giám đốc của giải là Julien Boutter để nói lý do rút lui. Tay vợt người Nga muốn chuẩn bị cho năm 2026 rực rỡ hơn sau khi không thể tiến xa ở Paris Masters.

Zverev thua Sinner chóng vánh vì chấn thương

Gần đây, Zverev nhận thất bại cay đắng trước Sinner ở bán kết Paris Masters trong tình trạng sưng mắt cá chân nghiêm trọng: "Thật tiếc, mắt cá chân tôi sưng to. Thành thật, đối đầu Sinner mà không có sức khỏe tốt nhất và không đạt đỉnh cao, bạn chẳng có cửa thắng".

John Fury tin Fabio Wardley chưa thể thách đấu Oleksandr Usyk

Cựu võ sĩ John Fury gần đây đánh giá về cơ hội để Wardley đánh bại Usyk: "Usyk là đối thủ khó nhằn, kinh nghiệm dày dặn. Cậu ấy còn chưa từng phải thi đấu ở cấp độ nghiệp dư.

Wardley cần thêm 4-5 trận đấu trước các đối thủ lớn. Hãy chọn thời điểm đúng để đấu với Usyk. Usyk không bất tử khi hiện giờ đã 38 tuổi. Wardley đủ khả năng thắng Usyk, nhưng chưa phải lúc này".