Nóng nhất thể thao sáng 1/11: Sinner chỉ trích 4 giải Grand Slam

Sinner chỉ trích 4 giải Grand Slam

Trước thềm tứ kết Paris Masters, Jannik Sinner đã lên tiếng về những vấn đề trong làng quần vợt. Anh chỉ trích 4 giải Grand Slam vì chưa có hành động cụ thể nhằm cải thiện phúc lợi cho các tay vợt, bao gồm lương hưu và bảo hiểm y tế.

Sinner lên tiếng đòi quyền lợi cho các tay vợt

Tay vợt người Italia nói: “Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi tích cực tại Roland Garros và Wimbledon, nên thật thất vọng khi họ nói rằng không thể thực hiện các đề xuất của chúng tôi cho đến khi giải quyết xong các vấn đề khác.

Lịch thi đấu là vấn đề quan trọng, nhưng không có gì ngăn cản họ cải thiện phúc lợi cho các tay vợt ngay lúc này. Các Grand Slam là những giải lớn nhất và mang lại doanh thu cao nhất, nên chúng tôi chỉ yêu cầu một sự đóng góp công bằng, cũng như mức thưởng phản ánh đúng giá trị thực của những giải đấu này”.

Sinner đã dự 11 giải đấu trong năm nay, bao gồm cả Paris Masters đang diễn ra. Tuy nhiên, anh từ chối đổ lỗi cho lịch thi đấu dày đặc của ATP như cách Carlos Alcaraz từng làm, cho rằng mỗi tay vợt đều có quyền chọn giải đấu mà họ muốn tham dự.

Bublik phản ứng gay gắt vì bị so sánh với Alcaraz

Alexander Bublik đã đánh bại Taylor Fritz để tiến vào tứ kết Paris Masters. Sau trận đấu, tay vợt 28 tuổi người Kazakhstan xuất hiện trên Tennis Channel và ngay lập tức phản ứng khi được hỏi rằng lối đánh của anh gợi nhớ đến Carlos Alcaraz.

Bublik đáp: “Trước hết, bạn không thể so sánh tôi với Alcaraz ở bất kỳ khía cạnh nào. Tôi không hề thiếu tôn trọng Alcaraz, được chứ? Tôi đã thích cậu ấy từ khi cậu mới 16 tuổi, chơi ở một sân phụ tại Australia. Đừng thiếu tôn trọng cậu ấy bằng cách đó”.

Joshua đàm phán cho “trận siêu đại chiến” với Fury

Trong cuộc phỏng vấn với iFL TV, ông bầu quyền Anh Eddie Hearn tiết lộ rằng Anthony Joshua đang đàm phán cho màn đối đầu với Tyson Fury vào giữa năm 2026, sau khi có một trận “làm nóng” đầu năm tới. Dù cả hai tay đấm đều không còn ở đỉnh cao phong độ, cuộc so găng giữa Joshua và Fury vẫn là màn đối đầu mà người hâm mộ boxing Anh quốc chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Verstappen thoát nguy cơ cấm thi đấu

Max Verstappen đã được xóa 3 điểm phạt trên giấy phép siêu hạng FIA trước thềm chặng Sao Paulo GP ở Brazil, giúp anh thoát khỏi nguy cơ bị cấm thi đấu 1 chặng. Thành tích phạt trong 12 tháng qua của tay đua người Hà Lan hiện giảm xuống còn 6 điểm, mang lại sự thoải mái đáng kể trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Oscar Piastri, một trong những ứng viên vô địch F1 mùa này, cũng nằm trong danh sách được điều chỉnh điểm phạt. Tay đua của McLaren được xóa 2 điểm phạt khỏi bằng lái sau vụ va chạm với Liam Lawson ở chặng Sao Paulo GP năm ngoái. Việc giảm điểm phạt mang lại sự nhẹ nhõm rõ rệt cho cả Verstappen lẫn Piastri, nhất là khi cả hai đang cùng bám đuổi Lando Norris trong cuộc đua vô địch cá nhân.