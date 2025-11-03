Nữ VĐV đẹp nhất thế giới nguy cơ bị cảnh cáo vì mặc bikini quá táo bạo

🌴 Nữ vận động viên đẹp nhất thế giới gây bão vì bikini nhỏ xíu

Puck Moonen, tay đua xe đạp người Hà Lan từng được ca ngợi là “nữ vận động viên xinh đẹp nhất thế giới”, lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng loạt ảnh diện bikini “bé xíu” trong kỳ nghỉ ở Ibiza.

Hình ảnh Moonen mặc bikini gây sốt trên Instagram

Hai bộ bikini màu xanh lá và đỏ xanh của Moonen nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút hơn 900.000 người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại cô có thể bị nền tảng gỡ bài hoặc cảnh cáo, do trang phục quá táo bạo so với quy định.

Trong chú thích bài đăng, Moonen viết: “Luôn là ý tưởng hay khi tự thưởng cho mình thêm một ngày ở Ibiza. Tôi nghĩ mình xứng đáng điều đó trước mùa đông sắp tới”.

Bình luận dưới bài đăng chia làm hai luồng, một bên trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp và sự tự tin, bên còn lại cho rằng cô “đang vượt ranh giới” của hình ảnh thể thao chuyên nghiệp.

Nhưng đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là cả một hành trình đầy nỗ lực, nơi Puck Moonen là biểu tượng sắc đẹp và nỗ lực trong môn thể thao mà cô theo đuổi.

🚴‍♀️ Từ đường đua đến biểu tượng truyền cảm hứng

Sinh năm 1996, Puck Moonen từng là tay đua của Lotto Soudal Ladies, một trong những đội đua nữ mạnh nhất châu Âu. Cô nổi bật nhờ gương mặt khả ái, mái tóc nâu óng ả và phong cách tự tin, khiến truyền thông châu Âu gọi cô là “nàng thơ của làng xe đạp”.

Nàng thơ của thể thao Hà Lan

Thế nhưng, chấn thương đầu gối năm 2019 đã buộc Moonen phải tạm dừng sự nghiệp chuyên nghiệp. Trong quãng thời gian đó, cô không từ bỏ đam mê, mà chuyển hướng sang thi đấu gravel (đường hỗn hợp) và trở thành gương mặt đại diện cho cộng đồng đạp xe nữ trẻ.

Ít ai biết, Moonen từng theo học Hóa học và Khoa học Tự nhiên, mơ ước trở thành bác sĩ trước khi chọn xe đạp làm cuộc sống. Trí tuệ, nghị lực và vẻ đẹp hòa quyện đã khiến cô trở thành hình mẫu phụ nữ thể thao hiện đại, mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn quyến rũ.

Hiện tại, Puck Moonen đính hôn với tay đua F1 người Nam Phi Callan O’Keeffe, cựu thành viên học viện Red Bull. Cặp đôi công khai chuyện tình vào đêm giao thừa 2025, đúng hai năm sau lần đầu gặp gỡ ở Barcelona.

Từ đường đua đến mạng xã hội, từ chấn thương đến tình yêu, Puck Moonen vẫn giữ nguyên năng lượng tích cực.