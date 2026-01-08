Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU mỏi mắt tìm HLV mới, người được chọn phải phù hợp với "máu Quỷ"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United HLV Antonio Conte

Sau khi Ruben Amorim ra đi, MU đứng trước thách thức phải chọn HLV trưởng phù hợp với “ADN” của đội bóng.

   

MU đang bước vào quá trình tìm kiếm HLV mới sau quyết định sa thải Ruben Amorim. Hiện tại, Darren Fletcher được giao nhiệm vụ tạm quyền, còn ban lãnh đạo chuẩn bị tiếp xúc với các ứng viên tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, cựu hậu vệ Gary Neville nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất của người kế nhiệm Amorim là phải phù hợp với “ADN" của đội bóng.

MU mỏi mắt tìm HLV mới, người được chọn phải phù hợp với "máu Quỷ" - 1

Chia sẻ trên Sky Sports News, Neville chỉ ra sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU đã thử nghiệm mọi HLV với các triết lý, phong cách thi đấu khác nhau nhưng chưa mang đến hiệu quả: "Louis van Gaal có triết lý riêng của ông ấy. Jose Mourinho chơi một phong cách bóng đá nhất định. David Moyes cũng vậy. Erik Ten Hag là một phong cách bóng đá rất khác. Ruben Amorim lại một lần nữa, cũng là một phong cách rất khác.

Không thể nói những HLV này không giỏi, nhưng tất cả họ đều đến với ý tưởng khác nhau, lối chơi khác nhau, triết lý khác nhau và không ai thực sự phù hợp với con đường của MU".

Cũng theo Neville, MU cần chấm dứt việc thay đổi bản sắc để chạy theo từng HLV riêng lẻ, mà phải tìm người sẵn sàng thích nghi với truyền thống sẵn có của CLB.

🧬 “ADN của MU" là gì?

Neville dẫn lại đoạn video, trong đó cố huyền thoại Sir Bobby Charlton mô tả bản sắc của MU như sau: "Bóng đá mạo hiểm, giàu cảm xúc, sử dụng các cầu thủ trẻ và mang lại sự giải trí cho khán giả".

Theo Charlton, tinh thần này bắt nguồn từ thời Sir Matt Busby, khi MU giành 5 chức vô địch quốc nội và một Cúp C1 châu Âu với lối chơi tấn công, sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.

Sir Alex Ferguson tiếp nối truyền thống đó, đưa MU trở thành thế lực thống trị Ngoại hạng Anh bằng lối đá chủ động, giàu tốc độ, tận dụng hành lang cánh và những pha tấn công nhanh. Sau khi Sir Alex rời đi, CLB dần rời xa những nguyên tắc này. Trường hợp của Amorim, với việc trung thành cùng sơ đồ ba hậu vệ, đã trở thành điểm gây tranh cãi lớn.

"Ajax sẽ không bao giờ thay đổi vì bất kỳ ai, Barcelona cũng vậy. Tôi không tin rằng MU nên thay đổi vì bất kỳ ai. Giờ đây, CLB phải tìm được một HLV có kinh nghiệm, sẵn sàng chơi thứ bóng đá tốc độ cao, hấp dẫn, tấn công và giàu tính áp đặt", Neville khẳng định.

Chấm điểm về độ tương thích&nbsp;với "ADN MU" của các huấn luyện viên (Theo Sky Sports)

Chấm điểm về độ tương thích với "ADN MU" của các huấn luyện viên (Theo Sky Sports)

📊 Conte phù hợp nhất, Solskjaer trong top 4

Để xác định "ADN của MU", trang Sky Sports đã phân tích 15 chỉ số lối chơi của MU từ mùa giải cuối cùng Sir Alex Ferguson cầm quân (2012/13), thời điểm đội bóng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 13. Mùa đó, MU chơi với sơ đồ 4-2-3-1, ghi nhiều hơn đội xếp sau tới 11 bàn, đồng thời sở hữu những chỉ số nổi bật như tốc độ các pha tấn công, độ rộng đội hình và các quả tạt.

So sánh các ứng viên HLV dựa trên cùng 15 chỉ số, Antonio Conte là người có mức độ tương thích cao nhất với “ADN MU". HLV trưởng Napoli đạt điểm phù hợp 78,89/100, dựa trên giai đoạn làm việc tại Chelsea và Tottenham, nhỉnh hơn Roberto Martinez – cựu HLV Everton, hiện dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha.

Xếp tiếp theo là Sebastian Hoeness (Stuttgart), Ole Gunnar Solskjaer đứng thứ tư với 77,74 điểm, còn Diego Simeone xếp thứ năm. Những cái tên như Frank Lampard, Marcelo Bielsa, Carlo Ancelotti và Michael Carrick cũng góp mặt trong top 10.

❌ Nhiều ứng viên hàng đầu nhưng không phù hợp

Marco Silva (Fulham) đứng thứ 11, Unai Emery (Aston Villa) xếp thứ 12, nhỉnh hơn một chút so với các ứng viên từng được đồn đoán như Zinedine Zidane (13), Mauricio Pochettino (14) và Thomas Tuchel (15). Khá thú vị khi Ruben Amorim cũng góp mặt trong danh sách với vị trí thứ 16.

Solskjaer là người sở hữu&nbsp;"ADN của MU" rõ nhất trong số những ứng viên cho ghế HLV tạm quyền hiện tại

Solskjaer là người sở hữu "ADN của MU" rõ nhất trong số những ứng viên cho ghế HLV tạm quyền hiện tại

Enzo Maresca, HLV vừa bị Chelsea sa thải, chỉ đứng thứ 20 với 67,52 điểm. Đáng chú ý, Pep Guardiola – từng là mục tiêu kế nhiệm Sir Alex Ferguson trước khi sang Man City năm 2016 – xếp cuối trong danh sách 33 HLV được đánh giá, với điểm phù hợp chỉ 50,77/100.

Một số ứng viên nặng kí hiện tại cũng xếp vị trí khá thấp, gồm Gareth Southgate (32), Kieran McKenna (31), Roberto De Zerbi (29), Oliver Glasner (26). Điều đó cho thấy, họ không được xem như lựa chọn lý tưởng với bản sắc của MU.

MU đang đứng trước quyết định quan trọng: chọn một HLV có thể đưa đội bóng trở về với lối chơi tấn công nhanh, giàu cảm xúc – điều từng làm nên thương hiệu "Quỷ đỏ" suốt nhiều thập kỷ.

