HLV Kim Sang Sik tiết lộ về áo đen may mắn, sự thật sau hình ảnh Đình Bắc ăn táo

🌡️ Không khí hứng khởi tại Saudi Arabia, cầu thủ thích ứng nhanh

HLV Kim Sang Sik cho biết ngay sau khi đặt chân tới Saudi Arabia, toàn đội U23 Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện tập luyện cũng như khí hậu tại nước chủ nhà. “Môi trường tập luyện ở đây rất tốt, không khí trong đội cũng rất hứng khởi. Các cầu thủ thích ứng nhanh và thể hiện tinh thần tích cực trong từng buổi tập”.

HLV Kim Sang Sik có những chia sẻ thú vị trước trận gặp U23 Kyrgyzstan.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sự chủ động và tinh thần sẵn sàng đã giúp U23 Việt Nam bước vào trận ra quân gặp U23 Jordan với tâm thế khá tự tin, giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

⚠️ Hiệp một tiềm ẩn rủi ro, hàng thủ giữ vững thế trận

Dù giành chiến thắng cách biệt 2 bàn, HLV Kim Sang Sik thừa nhận U23 Việt Nam đã trải qua những thời điểm không dễ dàng, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên: “Ở hiệp một, chúng tôi có một số tình huống có thể dẫn đến bàn thua. Jordan là đội bóng mạnh, có thể hình và khả năng tranh chấp tốt. Nhưng các cầu thủ của tôi vẫn giữ được sự tập trung cao độ”.

Ông nhấn mạnh chính sự kỷ luật và bản lĩnh đã giúp U23 Việt Nam đứng vững. “Các cầu thủ duy trì được thế trận, không hoảng loạn và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để ghi bàn”, HLV Kim Sang Sik cho hay.

🛡️ Lời khen cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam

Một trong những điểm sáng lớn nhất của U23 Việt Nam ở trận thắng Jordan chính là hệ thống phòng ngự. HLV Kim Sang Sik không giấu được sự hài lòng: “Tôi dành lời khen và điểm số tốt cho các hậu vệ. Họ đã thi đấu tập trung, bọc lót cho nhau tốt và giữ được sự chắc chắn trong suốt trận đấu”.

Theo ông thầy người Hàn Quốc, đây là nền tảng quan trọng để U23 Việt Nam hướng tới những mục tiêu xa hơn tại giải đấu năm nay.

🖤 “Áo đen may mắn” và câu chuyện hậu trường thú vị

Hình ảnh HLV Kim Sang Sik liên tục xuất hiện với chiếc áo đen trong ngày thi đấu đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Khi được hỏi về điều này, ông Kim chia sẻ khá cởi mở. “Ban đầu tôi không nghĩ nhiều đến việc mặc áo đen sẽ mang lại may mắn. Thông thường các đội bóng mặc áo đỏ hoặc trắng, nên HLV chỉ chọn màu áo không trùng để tránh phải mặc áo bib”.

Tuy nhiên, sau nhiều trận đấu thành công, chiếc áo đen dần trở thành “thương hiệu” của HLV Kim Sang Sik: “Sau khi mặc áo đen, tôi cảm thấy khá may mắn vì đội thường xuyên giành chiến thắng. Dần dần nó trở thành thói quen. Những trận tới, tôi vẫn sẽ mặc áo đó”.

Thầy Kim mong Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng.

🍎 Chuyện Đình Bắc ăn táo: Bổ sung dinh dưỡng, không đáng lo

Một chi tiết nhỏ nhưng gây chú ý sau trận thắng U23 Jordan là hình ảnh tiền đạo Đình Bắc ăn táo bên đường piste. HLV Kim Sang Sik khẳng định đây là điều hoàn toàn bình thường. “Đội luôn chuẩn bị trái cây cho cầu thủ để bổ sung dinh dưỡng. Trận đấu diễn ra lúc 14h30 nên buổi trưa các cầu thủ ăn sớm.

Sau trận, Đình Bắc có thể mệt và đói nên ăn táo để hồi phục. Hiệp hai, tôi thấy cậu ấy hơi đuối và không thật sự khỏe”. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đánh giá cao màn trình diễn của Đình Bắc. “Đình Bắc đã thi đấu tốt. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở trận đấu tiếp theo”, thầy Kim đặt niềm tin vào Đình Bắc.

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh Đình Bắc vẫn là nhân tố quan trọng trên hàng công U23 Việt Nam, không chỉ ở khâu ghi bàn: “Cậu ấy đá tiền đạo, rất quan trọng với đội bóng, từ tấn công đến hỗ trợ phòng ngự. Tôi mong Bắc và các cầu thủ sẽ thi đấu chăm chỉ hơn, mạnh mẽ hơn nữa”.

🎯 Quyết tâm trước trận Kyrgyzstan, chờ CĐV tiếp lửa

Hướng tới trận đấu thứ hai bảng A gặp U23 Kyrgyzstan vào 21h tối ngày 9/1, HLV Kim Sang Sik cho rằng U23 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất: “Trận đầu có kết quả tốt, nhưng trận thứ hai rất quan trọng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu có chiến thắng, cơ hội vào vòng trong sẽ rất cao”.

Khép lại buổi chia sẻ, ông Kim gửi lời nhắn tới người hâm mộ: “Tôi mong các cổ động viên ở quê nhà tiếp tục ủng hộ đội tuyển để các cầu thủ có thêm niềm vui và động lực thi đấu tốt hơn tại VCK U23 châu Á 2026”.