Lại Lý Huynh gây chấn động thế giới 2025, khiến “đế chế" cờ tướng Trung Quốc thảm bại

Năm 2025 sẽ được ghi vào lịch sử như cột mốc vàng son của cờ tướng Việt Nam khi kỳ thủ Lại Lý Huynh tạo nên “địa chấn” lớn nhất từ trước tới nay, anh đánh bại kỳ thủ số 1 Trung Quốc và phá vỡ thế thống trị tuyệt đối hơn 30 năm của đội tuyển nước này tại giải vô địch cờ tướng thế giới.

Lại Lý Huynh mang về cho làng cờ tướng Việt Nam chiến tích chưa từng có năm 2025. Ảnh Lê Phong

Lịch sử thay đổi sau hơn ba thập kỷ

Chiều 27/9/2025 tại Thượng Hải, vòng chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn giải vô địch cờ tướng thế giới chứng kiến trận đấu được đánh giá là một trong những cuộc so tài kinh điển trong lịch sử môn trí tuệ này. Tại đây, Lại Lý Huynh, đại diện Việt Nam, đối đầu Doãn Thăng, “thần đồng” 20 tuổi và là niềm tự hào của cờ tướng Trung Quốc.

Kể từ khi giải chính thức được tổ chức lần đầu vào năm 1990 tới trước năm 2025, các kỳ thủ Trung Quốc thống trị tuyệt đối nội dung cá nhân nam. Không một tay cờ nào ngoài Trung Quốc từng chạm tới ngôi vô địch. Nhưng ở Thượng Hải, chuỗi thống trị ấy đã bị Lại Lý Huynh phá vỡ hoàn toàn.

Trận chung kết nghẹt thở và bản lĩnh nhà vô địch

Trước trận, cả hai kỳ thủ đều có 13 điểm sau vòng bảng, nhưng Lại Lý Huynh chỉ có thể tiến vào chung kết nhờ ưu thế vượt trội ở chỉ số phụ, hơn đúng 1 điểm so với đồng hương Trung Quốc là Mạnh Phồn Duệ.

Trong trận tranh ngôi vô địch, Doãn Thắng nhập cuộc rất mạnh với thế trận lấn lướt, chiếm ưu thế bằng cách khóa quân và tạo áp lực liên tục. Tuy nhiên, tại thời điểm trung cuộc, thần đồng Trung Quốc mắc sai lầm khi để Lại Lý Huynh bắt được quân mã, bước ngoặt quyết định của ván đấu. Tận dụng cơ hội, Huynh bình tĩnh triển khai kế hoạch, không mắc lỗi, từng bước phá vỡ thế phòng thủ kín kẽ của đối thủ và giành chiến thắng lịch sử.

Chiến thắng này giúp Lại Lý Huynh trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên đoạt HCV cá nhân nam tại giải vô địch cờ tướng thế giới, đồng thời là người đầu tiên ngoài Trung Quốc làm được điều này trong hơn 30 năm.

Hành trình phi thường của một nhà vô địch

Lại Lý Huynh không phải là tay chơi bỗng dưng nổi tiếng. Trước khi trở thành nhà vô địch thế giới, anh đã là một trong những kỳ thủ xuất sắc nhất của Việt Nam, từng nhiều lần đoạt huy chương ở các giải quốc tế và Liên đoàn Cờ Việt Nam. Hơn một thập kỷ rèn luyện, trải qua vô số giải đấu lớn nhỏ, Huynh tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh, những điều giúp anh nổi bật ở các thời điểm then chốt.

Chiến thắng tại Thượng Hải càng có ý nghĩa khi anh vượt qua không chỉ một đối thủ trẻ tài năng mà còn cả nền chuyên môn hùng mạnh vốn nắm giữ quyền thống trị cờ tướng thế giới từ thập niên 1990.

Ý nghĩa lịch sử cho cờ tướng Việt Nam

Chiến công vang dội của Lại Lý Huynh là sự kiện đáng nhớ bậc nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2025, và có thể cả thập kỷ qua. Đây không chỉ là danh hiệu cá nhân, mà là biểu tượng cho bước tiến của cờ tướng Việt Nam trên bản đồ quốc tế, nơi những thiên tài của Trung Quốc không còn là “bất khả chiến bại”.

Trước Huynh, cờ tướng nước nhà có những HCB quốc tế như của Nguyễn Thành Bảo (2009) và chính Lý Huynh (2023), nhưng chiến thắng tại Thượng Hải là một bước nhảy vọt, từ kẻ được ghi nhận thành kẻ thống trị.

Cờ Việt và bước chuyển mình lớn

Năm 2025 còn chứng kiến dấu ấn ở môn cờ vua khi Lê Quang Liêm, đại kiện tướng hàng đầu Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 FIDE World Cup 2025, đánh dấu thành tích tốt nhất của anh tại giải đấu danh giá này. Dù dừng bước trong loạt tie-break trước Alexander Donchenko, màn trình diễn của Liêm đã thể hiện đẳng cấp và sự trưởng thành của cờ vua Việt Nam.

Trong khi đó, chiến tích của Lại Lý Huynh không chỉ làm rạng danh cờ tướng nước nhà mà còn đặt nền móng cho thế hệ kỳ thủ kế tiếp tự tin bước ra đấu trường thế giới. Sự kiện này được xem là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất của thể thao trí tuệ Việt Nam, chấm dứt kỷ nguyên thống trị của một nền cờ trong hơn ba thập kỷ và mở ra kỷ nguyên mới của sự cạnh tranh toàn cầu.