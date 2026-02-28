Nóng nhất thể thao sáng 28/2: Alcaraz được khen trình giao bóng lên đỉnh cao mới

Hamilton quyết tâm trở lại mạnh mẽ

Lewis Hamilton hướng đến việc nối lại hành trình chinh phục danh hiệu thứ 8 mang tính kỷ lục vào mùa giải F1 2026, đồng thời xua tan ký ức về mùa giải đầu tiên đầy sóng gió trong màu áo Ferrari, khi các quy định mới về khung gầm và động cơ chính thức được áp dụng.

Bên cạnh những đoạn clip chạy bền ngoài trời và tập luyện trong phòng gym, nhà vô địch thế giới 7 lần viết trên trang cá nhân: “Đây là quãng nghỉ giữa hai mùa giải mà tôi tập luyện nhiều nhất từ trước đến nay. Tôi đang nỗ lực mỗi ngày để xuất hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong năm nay. Từ nâng tạ, cardio, cải thiện độ linh hoạt cho đến rèn sức mạnh, tất cả đều hướng đến sự tiến bộ, sức bền và vượt xa chính mình của ngày hôm qua. Hẹn gặp lại sớm, Melbourne”.

Alcaraz được khen trình giao bóng đỉnh cao mới

Trong thời gian qua, Alcaraz đã tập trung vào việc cải thiện những kỹ thuật cụ thể. Những tính huống giao bóng là ví dụ. Cựu tay vợt Rusedski có những lời khen dành cho "tiểu Nadal":

"Alcaraz hiện trông rất tuyệt vời với những tình huống giao bóng. Tôi thích động tác giao bóng của Alcaraz, cổ tay hơi lỏng hơn. Tôi thích cách cậu ấy làm chủ tình huống.

Alcaraz ngày càng hoàn thiện kỹ năng thi đấu

Tôi còn xem phỏng vấn chuyện cậu ấy làm việc với nhà tâm lý thể thao trong 7 năm. Alcaraz trưởng thành giống như người đàn ông thực thụ".

Tyson Fury từ chối công kích Anthony Joshua

Cựu vô địch hạng nặng WBC Tyson Fury dự kiến đối đầu Anthony Joshua vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Fury gần đây chia sẻ về đối thủ trong tương lai: "Tôi sẽ không nói nhiều về Anthony Joshua vì lúc này trong cuộc đời anh ấy, có quá nhiều chuyện xảy ra với những bi kịch và người bạn đã mất. Đó là lý do tôi không đi sâu vào anh ấy. Nếu là người khác, tôi có thể công kích. Nhưng tôi không làm thế với Joshua vào lúc này".

Alex Eala được so sánh với Michael Jordan

Tay vợt người Philippines Alex Eala đang ngày càng nổi tiếng trong làng quần vợt thế giới. Nhà vô địch 4 Grand Slam Kim Clijsters nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “bảo vệ” Alex Eala: "Có rất nhiều điều mới mẻ mà Alex Eala phải đối mặt ở độ tuổi còn trẻ. Cô ấy đã ở Tây Ban Nha nhiều năm từ năm 13 tuổi, chuyển đến Tây Ban Nha và tập luyện tại học viện của Nadal.

Cô ấy ở trong môi trường có đòi hỏi cao nhưng cũng rất tập trung: phải nỗ lực, phải tôn trọng. Tôi nghĩ không ngẫu nhiên mà cô ấy có kết quả như hiện tại. Nhưng tôi nghĩ cần bảo vệ cô ấy một chút khỏi sự điên rồ đi kèm, và giữ tập trung vào những gì cần làm. Eala đối mặt với cuộc sống như Michael Jordan ở Philippines".

Medvedev đề xuất cải tổ triệt để bảng xếp hạng ATP

Daniil Medvedev có những ý kiến đáng chú ý về hệ thống xếp hạng ATP: "Tôi nghĩ các tay vợt sẽ đồng ý, theo những gì tôi nghe được, về việc tổ chức thêm nhiều giải đấu bắt buộc hơn nữa. Hãy loại bỏ hết các giải đấu không bắt buộc. Tất cả đều bị loại bỏ. Đó là cách duy nhất để rút ngắn giải đấu chính.

Tôi nghĩ nên tổ chức 4 giải Grand Slam, 11 giải Masters, thế là đủ rồi. Các giải đấu khác, có thể tổ chức mà không tính điểm hoặc gì đó tương tự. Không phải kiểu giải đấu biểu diễn, mà là không tính điểm trên bảng xếp hạng ATP".