Nóng nhất thể thao sáng 3/9: Djokovic cập nhật sức khỏe sau khi rời US Open

Djokovic cập nhật sức khỏe sau khi rời US Open

Novak Djokovic bị loại sớm ở vòng 1 US Open trước Mariano Navone, trong 1 trận đấu mà anh đã nôn mửa và bị đau ở cuối trận. Nhưng gần 2 ngày sau khi rời giải, Djokovic cho biết anh đã khỏe hơn và cảm ơn các fan đã quan tâm. “Tôi luôn yêu mến các bạn và biết ơn vì sự cổ vũ”, Djokovic nói.

Novak Djokovic

Raducanu trở lại thi đấu tháng này

Sau khi bị chấn thương hành hạ khiến cô vắng gần như toàn bộ mùa giải sân cỏ lẫn toàn bộ mùa giải đất nện, Emma Raducanu đã bình phục và cô được xác nhận sẽ dự China Open ở Bắc Kinh vào cuối tháng 9 này. Đây là một giải WTA 1000 và Raducanu sẽ phải đấu từ vòng 1 thay vì được cho vào thẳng vòng 2 như năm ngoái.

Fury đổ trách nhiệm cho sự trì hoãn trận gặp Joshua

Tyson Fury mới đây đã lên tiếng chỉ trích ông bầu Eddie Hearn đã khiến chậm trễ thông tin về trận đấu giữa anh với Anthony Joshua, rằng trận đấu này đến bây giờ vẫn chưa được chốt thỏa thuận. “Hãy xem cái tôi của ai khiến cho quá trình đàm phán bị chậm lại, chỉ có thể là Eddie. Việc ông ta vận động để trận đấu này diễn ra tại Mỹ là vì thế, vì Joshua là công dân Anh nhưng sống ở New York và không bị đánh thuế thu nhập ở đó”, Fury thẳng thắn nói.

Sếp FIA ủng hộ tổ chức chặng F1 ở Argentina

Người đứng đầu Hiệp hội Xe hơi quốc tế (FIA) Mohammed Ben Sulayem đã bày tỏ sự ủng hộ đưa thêm một chặng đua F1 tới Argentina để nâng số chặng một mùa giải lên 25. Lần cuối Argentina tổ chức F1 là năm 1998 và giờ sự quan tâm cho môn này ở quốc gia Nam Mỹ lại tăng lên do sự xuất hiện của tay đua Franco Colapinto. “Tôi có nghĩ họ xứng đáng được tổ chức đua F1 không? Có. Tôi có nghĩ họ có khả năng? Có, mặc dù chúng tôi sẽ phải đưa ra một số thay đổi khó khăn”, ông Ben Sulayem nói.