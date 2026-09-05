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Trực tiếp bóng đá Man City - Coventry: Ngôi đầu khó đổi chủ (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2026-27 Manchester City

(21h, 5/9, vòng 3) Man City đang vào guồng với 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tiếp đón tân binh Coventry là cơ hội để thầy trò Enzo Maresca củng cố ngôi đầu và tiếp tục phô diễn sức mạnh.

   

Premier League | 21h, 5/9 | Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Coventry: Ngôi đầu khó đổi chủ (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Coventry: Ngôi đầu khó đổi chủ (Ngoại hạng Anh) - 1
Coventry
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Coventry: Ngôi đầu khó đổi chủ (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Gvardiol, Guehi, Dias, Nunes, Anderson, O'Reilly, Semenyo, Cherki, Foden, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Coventry: Ngôi đầu khó đổi chủ (Ngoại hạng Anh) - 1
Rushworth, Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva, Rudoni, Grimes, Yirenkyi, Tchaouna, Awoniyi, Mason-Clark

Man City vào guồng, quyết giữ ngôi đầu

Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở Siêu Cúp Anh, Man City nhanh chóng lấy lại phong độ. “The Citizens” thắng Bournemouth 2-1 rồi vùi dập Crystal Palace 4-1, qua đó dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 6 điểm.

Đối thủ tiếp theo Coventry lại toàn thua 2 vòng đầu và chưa ghi được bàn nào. Cộng thêm lợi thế Etihad, nơi Man City chỉ thua 1/18 trận gần nhất tại các giải quốc nội, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành trọn 3 điểm.

Haaland chờ xé lưới tân binh

Haaland chờ xé lưới tân binh

Haaland chờ xé lưới tân binh

Sự chênh lệch giữa hai đội còn thể hiện rõ trên hàng công. Coventry chưa có bàn thắng, trong khi Man City sở hữu Erling Haaland, chân sút đã ghi 2 bàn sau 2 vòng và tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với mọi hàng phòng ngự.

Trong bối cảnh Arsenal, Hull City và Chelsea đều đang bám sát với cùng 6 điểm, Man City không được phép sảy chân. HLV Enzo Maresca vì thế có thể tung đội hình mạnh nhất, hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Coventry.

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Trước 22:30 ngày 06/09
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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 16:01 PM (GMT+7)
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