Trực tiếp bóng đá Man City - Coventry: Ngôi đầu khó đổi chủ (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 5/9 | Etihad Man City 0 - 0 Coventry (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Coventry Coventry Điểm Donnarumma Gvardiol Guehi Dias Nunes Anderson O'Reilly Semenyo Cherki Foden Haaland Điểm Rushworth Ewijk Thomas Amenda Dasilva Rudoni Grimes Yirenkyi Tchaouna Awoniyi Mason-Clark Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Coventry Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Gvardiol, Guehi, Dias, Nunes, Anderson, O'Reilly, Semenyo, Cherki, Foden, Haaland Rushworth, Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva, Rudoni, Grimes, Yirenkyi, Tchaouna, Awoniyi, Mason-Clark

Man City vào guồng, quyết giữ ngôi đầu

Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở Siêu Cúp Anh, Man City nhanh chóng lấy lại phong độ. “The Citizens” thắng Bournemouth 2-1 rồi vùi dập Crystal Palace 4-1, qua đó dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 6 điểm.

Đối thủ tiếp theo Coventry lại toàn thua 2 vòng đầu và chưa ghi được bàn nào. Cộng thêm lợi thế Etihad, nơi Man City chỉ thua 1/18 trận gần nhất tại các giải quốc nội, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành trọn 3 điểm.

Haaland chờ xé lưới tân binh

Haaland chờ xé lưới tân binh

Sự chênh lệch giữa hai đội còn thể hiện rõ trên hàng công. Coventry chưa có bàn thắng, trong khi Man City sở hữu Erling Haaland, chân sút đã ghi 2 bàn sau 2 vòng và tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với mọi hàng phòng ngự.

Trong bối cảnh Arsenal, Hull City và Chelsea đều đang bám sát với cùng 6 điểm, Man City không được phép sảy chân. HLV Enzo Maresca vì thế có thể tung đội hình mạnh nhất, hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Coventry.