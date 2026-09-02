Tennis đỉnh cao US Open: Alcaraz phô diễn đẳng cấp, Medvedev chạm trán “ngựa ô”

Jaime Faria - Carlos Alcaraz: Khoảng 7h30, 3/9 (Vòng 2 đơn nam US Open)

Carlos Alcaraz bước vào vòng 2 US Open 2026 với sự tự tin sau màn ra quân thuyết phục. Hạt giống số 2 đánh bại Roman Safiullin 6-4, 6-4, 6-4 trong trận đấu mà tay vợt Tây Ban Nha cho thấy sự chắc chắn và hiệu quả ở những thời điểm quyết định. Alcaraz tận dụng thành công 4 trong 7 cơ hội giành break, qua đó hóa giải tốt sức mạnh trong những pha giao bóng của đối thủ.

Alcaraz hướng tới chiến thắng tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương US Open

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là Faria, tay vợt người Bồ Đào Nha đang tìm kiếm dấu ấn tại Grand Slam trên sân cứng New York. Faria được dự báo phải đối mặt thử thách toàn diện hơn khi Alcaraz có khả năng phòng thủ tốt, trả giao bóng hiệu quả và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh.

Đặc biệt, Alcaraz đang là đương kim vô địch US Open và chắc chắn không muốn lặp lại những sai lầm không đáng có ngay từ các vòng đầu. Với nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tạo áp lực liên tục từ cuối sân, tay vợt Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội so với Faria.

Nếu duy trì sự tập trung như trận mở màn, Alcaraz nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và không cho đối thủ có nhiều cơ hội kéo dài trận đấu. Một chiến thắng trắng là kịch bản được đánh giá cao.

Dự đoán: Alcaraz thắng Faria 3-0.

Daniil Medvedev - Sebastian Gorzny: Khoảng 22h, 2/9 (Vòng 2 đơn nam US Open)

Medvedev hướng tới vòng 2 US Open 2026 sau màn khởi đầu ấn tượng trước Hugo Gaston. Tay vợt Nga thắng thuyết phục 6-4, 6-2, 6-4, qua đó nhanh chóng quên đi thất bại ngay vòng một tại giải năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực với Medvedev sau chuỗi trận không tốt trên sân cứng Bắc Mỹ, khi anh chỉ thắng 1 trong 4 trận trước US Open.

Medvedev được kỳ vọng vượt qua hiện tượng Mỹ Sebastian Gorzny để tiến vào vòng 3

Đối thủ của Medvedev là Gorzny, tay vợt Mỹ nhận suất đặc cách và vừa tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Rafael Collignon, đối thủ nằm trong top 40 ATP, sau năm set với tỷ số 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6. Sở hữu chiều cao 1m93, Gorzny có khả năng giao bóng mạnh và chủ động tấn công từ cuối sân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lần thứ hai anh thi đấu ở cấp độ ATP Tour.

Sự chênh lệch về kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn rất lớn. Medvedev có khả năng phòng thủ bền bỉ, đánh bóng thấp và phẳng, đồng thời thường lùi sâu khi trả giao bóng để kéo đối thủ vào những loạt bóng dài. Lối chơi tấn công của Gorzny vì thế có thể khiến anh mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng, đặc biệt sau khi đã phải trải qua trận đấu kéo dài hơn bốn giờ ở vòng một.

Hai tay vợt chưa từng gặp nhau. Nếu Medvedev duy trì sự ổn định như trận thắng Gaston, anh nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Dự đoán: Medvedev thắng Gorzny 3-0.

Aryna Sabalenka - Polina Iatcenko: Khoảng 6h, 3/9 (Vòng 2 đơn nữ US Open)

Sabalenka bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch US Open bằng chiến thắng 2-0 trước Camila Osorio. Tay vợt số 1 thế giới thắng nhanh 6-2 ở set đầu, trước khi gặp đôi chút khó khăn trong set hai nhưng vẫn kiểm soát tốt trận đấu để khép lại với tỷ số 6-4.

Sabalenka tăng tốc trong hành trình bảo vệ chức vô địch US Open

Sabalenka đến New York sau thất bại bất ngờ trước Sara Bejlek ở vòng 4 Cincinnati. Tuy nhiên, màn trình diễn tại vòng một cho thấy tay vợt Belarus đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định. Sức mạnh trong những cú đánh từ cuối sân cùng khả năng gây áp lực liên tục vẫn là vũ khí quan trọng của cô trên mặt sân cứng.

Đối thủ của Sabalenka là Iatcenko, tay vợt phải thi đấu từ vòng loại. Iatcenko vừa tạo nên màn ngược dòng đáng chú ý trước Renata Zarazua. Bị dẫn 5-3 và đứng trước nguy cơ thất bại ở set quyết định, cô vẫn lật ngược tình thế để thắng 4-6, 6-4, 7-6 sau 3 giờ 27 phút. Dù vậy, việc phải trải qua trận đấu kéo dài có thể khiến Iatcenko gặp bất lợi về thể lực.

Nếu Sabalenka duy trì sức tấn công mạnh mẽ nhưng hạn chế lỗi tự đánh hỏng, cô nhiều khả năng sẽ không cho đối thủ có nhiều cơ hội.

Dự đoán: Sabalenka thắng Iatcenko 2-0.

Lịch thi đấu US Open ngày 2/9