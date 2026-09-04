Nóng nhất thể thao sáng 4/9: Agassi gọi Federer là “Núi Everest”

Agassi gọi Federer là “Núi Everest”

Nhân sự kiện Roger Federer được tôn vinh vào Ngôi nhà Danh vọng của tennis, Andre Agassi đã gửi thông điệp chúc mừng huyền thoại người Thụy Sĩ. Agassi viết: “Roger, khi cậu đánh bại tôi ở chung kết US Open (2005), tôi đã biết mình đang bắt tay với ngọn núi Everest của thế hệ tennis tiếp theo. Thật là một vinh dự khi được quen, đối đầu và thậm chí thua trước cậu. Cảm ơn cậu đã giúp tennis tốt hơn”.

Federer & Agassi

Alcaraz giải thích vì sao mình sẽ còn nghỉ nhiều giải trong tương lai

Mặc dù đã vào vòng 3 US Open nhưng Carlos Alcaraz cho biết chấn thương cổ tay đã khiến anh thay đổi cách nhìn và sẵn sàng nghỉ thêm nhiều giải đấu trong tương lai. “Có thể 1-2 tháng, và phải chấp nhận bỏ một số giải. Nhưng hãy nhìn vào thực tế hiện tại, quá nhiều tay vợt đang bị chấn thương vì quá tải. Nếu những người tổ chức tennis không có thay đổi, chúng tôi sẽ tự thay đổi những gì mình có thể làm được”, Alcaraz nói.

Gaethje muốn đấu McGregor để “cho im miệng”

Justin Gaethje tiết lộ một trận đấu gặp Conor McGregor sẽ là lựa chọn ưu tiên của anh khi tìm đối thủ tiếp theo, mặc dù đã có những hy vọng anh sẽ tái đấu với Max Holloway và Charles Oliveira. Gaethje nói: “Tôi đã thắng Topuria và anh ta thì đã thắng cả Holloway và Oliveira rồi. McGregor sẽ là người tiếp theo tôi muốn đối đầu, cho anh ta bớt ồn ào hẳn sẽ vui lắm đây”.

Vi Thị Như Quỳnh vắng mặt ở ASIAD

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không có Vi Thị Như Quỳnh tại ASIAD do chủ công này không bảo đảm sức khỏe. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc, trước đó Như Quỳnh đã không dự giải vô địch châu Á do bận việc gia đình.