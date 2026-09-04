Nóng rực tennis US Open: Swiatek thắng áp đảo, Osaka vượt khó

Swiatek thắng áp đảo

Gặp nhau lần đầu tiên kể từ trận bán kết Roland Garros cách đây 6 năm, Iga Swiatek nhanh chóng đánh bại Nadia Podoroska của Argentina với tỷ số 6-3, 6-2 trong hơn một giờ thi đấu. Tay vợt người Ba Lan thi đấu rất hiệu quả trong những game cầm giao bóng. Cô không một lần để mất game giao bóng.

Swiatek tiến vào vòng 3 US Open, nơi cô sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Harriet Dart và hạt giống số 25 Maria Bouzkova.

Swiatek đã lọt vào vòng 3 tại 27 giải Grand Slam liên tiếp kể từ Australian Open 2020

Osaka vượt khó

Cựu số 1 thế giới Naomi Osaka tiếp tục trải qua những diễn biến đầy thử thách tại US Open khi phải hai lần ngược dòng về thế trận để giành quyền đi tiếp. Nhà vô địch US Open 2 lần đã lấy lại sự ổn định sau khi đánh mất lợi thế dẫn 5-3 ở set 2, qua đó đánh bại Katerina Siniakova với tỷ số 6-2, 5-7, 6-1 sau 2 giờ 2 phút.

Tay vợt người Nhật Bản giờ đây đã có lần thứ 8 lọt vào vòng 3 US Open trong 10 lần tham dự vòng đấu chính. Đối thủ tiếp theo của Osaka sẽ là hạt giống số 20 Elise Mertens, trong lần thứ 10 hai tay vợt chạm trán nhau kể từ cuộc đối đầu đầu tiên vào năm 2017. Mertens, người từng 2 lần vào tứ kết US Open (2019 và 2020), đánh bại Maria Timofeeva của Uzbekistan với tỷ số 6-3, 7-6(5).