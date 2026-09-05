Video bóng đá Newcastle - Bournemouth: Rượt đuổi 4 bàn, thoát hiểm phút 88 (Ngoại hạng Anh)

Newcastle tiếp đón Bournemouth trên sân nhà ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27. Tuy nhiên, đội khách mới là những người nhập cuộc tốt hơn nhờ sự cơ động của cặp đôi tiền vệ Scott - Adams. Phút thứ 9, Scott tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ Newcastle và Tavanier băng vào đá nối cực nhanh để mở tỉ số.

Tavanier mở tỉ số

Nhận bàn thua đau nhưng Newcastle không thể áp đặt lối chơi lên đối thủ. Trong khi đó, Bournemouth luôn sẵn sàng cho những pha phản công tốc độ cao. Phút 35, Kluivert quyết định sút xa nhưng bóng trúng cột dọc bật ra. Scott đón được bóng và cố gắng căng ngang vào trong. Thiaw trong nỗ lực cứu bóng đã vô tình làm tung lưới đội nhà.

Nhưng chỉ 2 phút sau, Newcastle đã có bàn gỡ. Barnes nhận bóng bên cánh trái, ngoặt vào trong và tung ra cú cứa lòng tuyệt đẹp khiến mọi nỗ lực của Petrovic trở thành vô nghĩa. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Newcastle đẩy mạnh tấn công nhưng vấp phải thế trận khó chịu của đối thủ. Cả hai HLV liên tục tung ra sự thay đổi người để làm mới thế trận. Bournemouth thành công trong việc đẩy trận đấu vào những pha tranh chấp.

Tưởng như chủ nhà sẽ phải chịu thua, bất ngờ lại tới. Phút 88, tình huống hỗn loạn xảy ra trong vòng cấm của Bournemouth và Ramsey nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ, mang về bàn gỡ 2-2. Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Newcastle 2-2 Bournemouth (H1: 1-2)

Ghi bàn

Newcastle: Barnes 37', Ramsey 88'

Bournemouth: Tavanier 9', Thiaw (phản lưới) 35'

Đội hình xuất phát

Newcastle: Hornieck, Hall, Botman, Thiaw, Dedic, Miley, Nico, Barnes, Willock, Elanga, Wissa

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Thông số trận đấu

Newcastle Bournemouth Sút khung thành 8(2) 17(5) Thời gian kiểm soát bóng 57% 43% Phạm lỗi 19 17 Thẻ vàng 2 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 1 Phạt góc 4 3 Cứu thua 4 0

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