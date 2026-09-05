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Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: "Gà trống" khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Tottenham

(21h, 5/9 - Vòng 3) Nottingham Forest tràn đầy tự tin tiếp đón Tottenham tại City Ground sau màn trình diễn khởi sắc trước Liverpool, trong khi Spurs chịu sức ép cực lớn khi chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu mùa.

   

Premier League | 21h, 5/9 | The City Ground

Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: "Gà trống" khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: "Gà trống" khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Tottenham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: "Gà trống" khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Matz Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, Schlager, McAtee, Neco Williams, Gibbs White, Ndoye, Igor Jesus
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: "Gà trống" khủng hoảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Antonin Kinsky, Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Porro, Fernandes, Mathys Tel, Marmoush

Nottingham Forest tự tin nhờ điểm tựa đối đầu và phản công

Cú hích từ trận hòa 2-2 đầy ấn tượng ngay tại Anfield trước Liverpool đã mang lại sự tự tin rất lớn cho Nottingham Forest.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner, lối chơi phòng ngự phản công với tốc độ của Dan Ndoye cùng khả năng chuyển trạng thái sắc bén từ Morgan Gibbs-White đang là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm.

Dù vẫn còn lo ngại ở hàng thủ khi Nicolo Savona và Ibrahim Sangare gặp vấn đề thể trạng, Forest vẫn nắm lợi thế tâm lý cực lớn khi từng toàn thắng Tottenham cả 4 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Tottenham bế tắc và ngập tràn rắc rối lực lượng

Ở chiều ngược lại, Tottenham của HLV Roberto De Zerbi đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại với 2 trận toàn thua, thủng lưới 5 bàn và chưa một lần xé lưới đối phương tại Premier League.

Việc tuyến giữa thiếu tính đột biến khiến các chân sút phía trên hoàn toàn bị cô lập.

Khó khăn càng chồng chất với Spurs khi hàng loạt nhân tố chủ chốt như James Maddison, Dejan Kulusevski, Xavi Simons và Wilson Odobert đều gặp vấn đề về thể lực, khiến chuyến làm khách đến sân City Ground dự báo sẽ vô cùng giông bão.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 16:01 PM (GMT+7)
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