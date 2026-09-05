Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: "Gà trống" khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)
(21h, 5/9 - Vòng 3) Nottingham Forest tràn đầy tự tin tiếp đón Tottenham tại City Ground sau màn trình diễn khởi sắc trước Liverpool, trong khi Spurs chịu sức ép cực lớn khi chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu mùa.
Premier League | 21h, 5/9 | The City Ground
Điểm
Matz Sels
Cunha
Milenkovic
Murillo
Aina
Schlager
McAtee
Neco Williams
Gibbs White
Ndoye
Igor Jesus
Điểm
Antonin Kinsky
Gray
Van Hecke
Van de Ven
Robertson
Bentancur
Tonali
Porro
Fernandes
Mathys Tel
Marmoush
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Nottingham Forest tự tin nhờ điểm tựa đối đầu và phản công
Cú hích từ trận hòa 2-2 đầy ấn tượng ngay tại Anfield trước Liverpool đã mang lại sự tự tin rất lớn cho Nottingham Forest.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner, lối chơi phòng ngự phản công với tốc độ của Dan Ndoye cùng khả năng chuyển trạng thái sắc bén từ Morgan Gibbs-White đang là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm.
Dù vẫn còn lo ngại ở hàng thủ khi Nicolo Savona và Ibrahim Sangare gặp vấn đề thể trạng, Forest vẫn nắm lợi thế tâm lý cực lớn khi từng toàn thắng Tottenham cả 4 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh.
Tottenham bế tắc và ngập tràn rắc rối lực lượng
Ở chiều ngược lại, Tottenham của HLV Roberto De Zerbi đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại với 2 trận toàn thua, thủng lưới 5 bàn và chưa một lần xé lưới đối phương tại Premier League.
Việc tuyến giữa thiếu tính đột biến khiến các chân sút phía trên hoàn toàn bị cô lập.
Khó khăn càng chồng chất với Spurs khi hàng loạt nhân tố chủ chốt như James Maddison, Dejan Kulusevski, Xavi Simons và Wilson Odobert đều gặp vấn đề về thể lực, khiến chuyến làm khách đến sân City Ground dự báo sẽ vô cùng giông bão.
Hull City tiếp tục gây tiếng vang với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Liverpool và Tottenham chưa có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/27.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 16:01 PM (GMT+7)