Quyết Chiến thắng kỷ lục gia bi-a World Cup, ngoạn mục vượt bảng “tử thần”

💪 Quyết Chiến thắng kỷ lục gia, đi tiếp tại bảng “tử thần”

Ở vòng bảng chính thức của Billiards carom 3 băng Lier World Cup 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 5/9 tại Bỉ, có 4 cơ thủ Việt Nam xuất sắc đi tiếp. Trong đó, ngoạn mục nhất là màn giành vé của Trần Quyết Chiến ở bảng E, bảng đấu được đánh giá là “tử thần”.

Quyết Chiến đi tiếp ở bảng "tử thần"

Trong trận ra quân, Quyết Chiến đối đầu Torbjorn Blomdahl, huyền thoại người Thụy Điển đang nắm giũ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 46 lần vô địch World Cup. Với một series 14 điểm, Blomdahl đã dẫn trước 23-16 sau hiệp đầu. Quyết Chiến nỗ lực bám đuổi ở hiệp 2, áp sát tỉ số 33-34 trước khi có 2 series để thắng ngược 40-34 sau 22 lượt cơ.

Ở lượt trận thứ 2, Quyết Chiến để thua “thiên tài” Frederic Caudron (Bỉ) với tỉ số 31-40 sau 20 lượt cơ. Điều này bắt buộc Quyết Chiến phải thắng Choi Young Wan (Hàn Quốc) ở lượt cuối.

Choi Young Wan với phong độ cao đã tạo khoảng cách 20-10 sau hiệp 1. Đúng lúc này, bản lĩnh của cựu số 1 thế giới lên tiếng. Quyết Chiến chắt chiu cơ hội, trong đó có series 7 điểm để san hòa 31-31. Cơ thủ của Việt Nam tung ra tiếp cú đánh ghi 9 điểm để thắng ngược 40-31 sau 26 lượt cơ, qua đó cùng Frederic Caudron giành 2 vé đi tiếp ở bảng E.

🚀 4 cơ thủ Việt Nam vào vòng knock-out

Bên cạnh Quyết Chiến, 3 đại diện khác của Việt Nam cũng vào vòng knock-out theo kịch bản tương tự.

Bao Phương Vinh cùng các cơ thủ Việt Nam ngoạn mục giành vé vào vòng knock-out

Ở bảng A, Chiêm Hồng Thái thắng Birol Uymaz (40-36 sau 17 lượt cơ) ở trận đầu, thua đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo (23-40 sau 17 lượt cơ) ở lượt thứ 2 trước khi thắng Myeong Jong Cha (40-24 sau 31 lượt cơ) ở trận quyết định để giành ngôi nhì bảng.

Tại bảng G, Bao Phương Vinh thắng Martin Horn (40-27 sau 19 lượt cơ), thua Berkay Karakurt (28-40 sau 18 lượt cơ) và thắng Ruben Legazpi (40-12 sau 10 lượt) để đứng nhì bảng, bằng điểm Berkay Karakurt nhưng thua hiệu số phụ.

Trong khi đó ở bảng H, Thanh Lực cũng đứng nhì bảng khi thắng Kim Haeng Jik (40-30 sau 24 lượt), thua Sameh Sidhom (21-40 sau 14 lượt) và thắng Mikael Devogelaere (40-31 sau 25 lượt) ở trận quyết định. Nguyễn Đình Quốc bị loại tại bảng B sau 3 trận thua trước Dick Jaspers (Hà Lan), Peter Ceulemans (Bỉ) và Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ).

💥 Siêu đại chiến tại vòng knock-out

Việc đi tiếp với ngôi nhì bảng khiến cả 4 cơ thủ Việt Nam sẽ chạm trán những siêu sao top đầu thế giới ở vòng loại trực tiếp diễn ra chiều ngày 5/9.

Lịch thi đấu tại vòng loại trực tiếp, các cơ thủ VN đối đầu với 4 siêu sao xuất sắc nhất thế giới. Ảnh Minh Điền Billiards

Theo đó, Trần Thanh Lực đối đầu đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo. Bao Phương Vinh gặp “thần cơ” người Bỉ đang xếp hạng 2 thế giới Eddy Merckx. Chiêm Hồng Thái so tài với siêu sao Dick Jaspers (hạng 4 thế giới) còn Trần Quyết Chiến tái đấu Frederic Caudron (hạng 3 thế giới). Lượt trận tứ kết cũng sẽ diễn ra vào khuya cùng ngày.