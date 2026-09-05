Nóng nhất thể thao sáng 5/9: "Trai hư" Kyrgios bị cấm thi đấu vì sử dụng ma túy

Kyrgios bị cấm thi đấu vì sử dụng ma túy

Nick Kyrgios bị phát hiện dương tính với benzoylecgonine, chất chuyển hóa của cocaine tại giải Mallorca Open 2026 hôm 4/8. Tay vợt này xác nhận có sử dụng cocaine tại một hộp đêm cách đó 2 tháng. Ủy ban phòng chống Doping quốc tế (WADA) đã điều tra và xác nhận thông tin này. Đáng nhẽ Kyrgios sẽ bị cấm 3 tháng nhưng tay vợt này cam kết tham gia chương trình điều trị nên được giảm án xuống còn 1 tháng.

Nick Kyrgios

Sabalenka yêu cầu tạm dừng trận đấu vì lý do đặc biệt

Trong trận đấu với Rakhimova tại US Open, Sabalenka đã xin trọng tài dừng trận đấu vì mùi cần sa nồng nặc khiến cô không thể tập trung. Mùi hương này bay vào từ công viên bên cạnh và từng bị nhiều tay vợt phàn nàn trong quá khứ. Được biết, cần sa giải trí được coi là hợp pháp với người trên 21 tuổi tại New York nên thường được sử dụng tại các công viên.

Hamilton gửi lời cảnh báo tới Ferrari

Sau khi nhận thấy chiếc xe của mình bị đồng đội cũ George Russell bỏ cách tới gần 1 giây trong những pha tăng tốc ở đoạn đường thẳng, Lewis Hamilton đã thẳng thắn nhắc nhở đội ngũ của Ferrari. “Tốc độ ở đoạn đường thẳng đang là vấn đề đáng lo ngại. Chúng tôi có sự chênh lệch rất rõ với những chiếc xe của Mercedes. George (Russell) nhanh hơn tôi đến 0,6 tính riêng ở đoạn đường thẳng. Đó là điều cần được xem xét ngay lập tức”.

Andy Ruiz Jr xác định đối thủ tiếp theo

Cựu vô địch hạng nặng Andy Ruiz Junior xác nhận sẽ thượng đài với Damian Knyba. Võ sĩ người Ba Lan đang gây sốt với thân hình cao lớn và lối đánh lỳ lợm. Ruiz từng gây sốt 6 năm trước khi hạ gục Anthony Joshua nhưng võ sĩ này ít thi đấu thời gian gần đây nên đa phần đều lo lắng cho số phận của tay đấm người gốc Mexico.

Topuria vượt qua nỗi đau thua trận trước Gaethje

Illia Topuria gần như biến mất khỏi mạng xã hội sau trận thua nặng nề trước Justin Gaethje tại sự kiện UFC White House cách đây vài tháng. Mới đây, võ sĩ này đăng đàn gửi tâm thư cho cậu con trai và dường như cũng là gửi tâm thư cho chính bản thân mình. “Bố muốn con nhớ một điều, con sẽ không bao giờ toàn thắng. Con phải hiểu điều đó, thua trận không phải là vấn đề mà là thua như thế nào, trước đối thủ nào”.