Bao Phương Vinh tỏa sáng tại bi-a World Cup, Quyết Chiến đối đầu “thiên tài” Caudron

🔥 Bao Phương Vinh toàn thắng, thẳng tiến vào vòng chung kết

Ở vòng loai cuối của giải Billiards carom 3 băng Lier World Cup 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 4/9 tại Bỉ, Bao Phương Vinh đã thi đấu ấn tượng.

Bao Phương Vinh toàn thắng để vào vòng chung kết Lier World Cup 2026

Nhà cựu vô địch World Championship toàn thắng ở bảng A, lần lượt đánh bại Herbert Szivacz (Áo) với tỉ số 40-31 sau 32 lượt cơ và thắng Nikolaos Christoforidis (Hy Lạp) với cách biệt 40-15 sau 19 lượt cơ. Kết quả này giúp Bao Phương Vinh giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết, tranh tài cùng các hạt giống hàng đầu của giải.

Ở bảng F, Nguyễn Đình Quốc khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng trước nhà đương kim vô địch trẻ châu Á Kim Do Hyeon (Hàn Quốc) với tỉ số 40-10 sau 18 lượt cơ, trong đó có cú đề pa ghi 12 điểm. Ở trận đấu còn lại, Đình Quốc để thua Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ) với cách biệt 7-40 sau 11 lượt cơ.

Dù chỉ đứng nhì bảng với 1 chiến thắng cùng hiệu suất ghi điểm 1,62 điểm/lượt cơ, Đình Quốc lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp khi trở thành 1 trong 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 12 bảng đấu.

Trong khi đó ở bảng B, Nguyễn Chí Long dừng bước. Chí Long cũng đứng nhì bảng sau khi thắng Gerhard Kostistansky (Áo) và thua Kim Haeng Jik (Hàn Quốc) nhưng chỉ có hiệu suất là 1,388 điểm/lượt cơ.

💥 Quyết Chiến so tài Frederic Caudron ở bảng “tử thần”

Với những kết quả này, billiards Việt Nam có 5 đại diện góp mặt tại vòng chung kết Lier World Cup 2026 gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh và Nguyễn Đình Quốc. 32 cơ thủ sẽ được chia thành 8 bảng (mỗi bảng 4 VĐV), thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 cơ thủ nhất, nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp dành cho top 16.

Trần Quyết Chiến nằm ở bảng "tử thần" với Frederic Caudron và Torbjorn Blomdahl

Đáng chú ý ở bảng E, Trần Quyết Chiến sẽ nằm tại bảng đấu được đáng giá là “tử thần” với “thiên tài” người Bỉ đang xếp hạng 3 thế giới Frederic Caudron. Hai cái tên còn lại trong bảng đấu này là Choi Young Wan (Hàn Quốc) và tượng đài Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển).

Tại bảng A, Chiêm Hồng Thái chạm trán đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo (Hàn Quốc) cùng với Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ) và Myeong Jong Cha (Hàn Quốc). Ở bảng H, Trần Thanh Lực chạm trán các tay cơ kỳ cựu Sameh Sidhom (Ai Cập), Kim Haeng Jik và Mikael Devogelaere (Pháp).

Bao Phương Vinh nằm tại bảng G, nơi có mặt của Martin Horn (Đức), Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) và Ruben Legazpi (Tây Ban Nha). Cái tên còn lại là Nguyễn Đình Quốc sẽ góp mặt ở bảng B cùng siêu sao Dick Jaspers (Hà Lan), Peter Ceulemans (Bỉ) và Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vòng chính Lier World Cup 2026 sẽ diễn ra từ chiều ngày 4/9 đến rạng sáng ngày 5/9.