Nóng nhất thể thao sáng 2/9: Chuyên gia lo lắng cho Alcaraz vì US Open

Chuyên gia lo lắng cho Alcaraz vì US Open

Khác với 3 giải Grand Slam còn lại, US Open quyết định sử dụng riêng một loại bóng thi đấu khác, nặng hơn với lớp nỉ dày hơn để tăng cường những loạt bóng bền cho nội dung đơn nam. Tuy nhiên, cả cựu tay vợt Tim Henman và bình luận viên Naomi Broady đều bày tỏ sự lo ngại cho Alcaraz, người mới trở lại do chấn thương cổ tay khi phải sử dụng loại bóng nặng này. Cả hai đều cho rằng US Open nên chuyển sang loại bóng nhẹ hơn như ở nội dung đơn nữ.

Carlos Alcaraz

Fury xác nhận đấu với Anthony Joshua

Sau nhiều tranh cãi, Tyson Fury cuối cùng cũng đăng ảnh xác nhận đấu với Anthony Joshua cùng lời nhắn nhủ. “New York là một thành phố đẹp, MSG là nhà thi đấu tuyệt vời và cuộc đấu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua thật thú vị. Đó sẽ là cuối tuần đẹp nhất của quý vị và nó còn không còn xa nữa”.

Chimaev muốn trở lại sàn đấu

Sau khi để thua Sean Strickland trong trận bảo vệ đai hạng trung của sàn UFC hồi tháng 5 vừa qua, “Con sói” Khamzat Chimaev đã sẵn sàng trở lại. Trên trang cá nhân, tay đấm người Chechen tuyên bố sẵn sàng thượng đài với bất kỳ đối thủ nào và không quan tâm đó có phải trận tranh đai vô địch hay không. 4 cái tên được Chimaev nhắc tới là Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imanov, Caio Borralho”.

Swiatek cố gắng thoát khỏi sự sầm uất của New York

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Iga Swiatek thừa nhận New York là một thành phố sôi động và dễ khiến cô mất tập trung. Bởi vậy, tay vợt người Ba Lan chọn “giãn cách với xã hội” để có được phong độ tốt nhất tại US Open. “Tôi cố gắng đọc sách, chơi xếp hình Lego. Tôi cố gắng tìm những nơi an tĩnh để hòa mình với thiên nhiên nhưng ở đây hơi khó. Thành phố rất náo nhiệt và sôi động nhưng điều đó khiến tôi dễ xao nhãng”.